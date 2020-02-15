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Ржавчина помогла ученым вылечить рак

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства НСО

Российские ученые нашли необычный способ высвобождения медикаментов внутри раковых клеток в рамках создания таргетной терапии с помощью ржавчины.

Оказалось, что резонансные полупроводниковые наночастицы оксида железа способны локально нагреваться под воздействием лазера и преобразовывать получаемый свет в тепло. Из таких частиц состоит всем знакомая ржавчина, отмечают исследователи.

Если такие частицы включить в оболочку полимерных контейнеров-капсул для доставки активных веществ в пораженные клетки, то можно будет управлять высвобождением лекарств в нужном месте и в нужное время, дистанционно нагревая их.

Преимущество оксида железа состоит в том, что ученые могут эффективно контролировать температуру при облучении частиц, тем самым предотвращая перегрев здоровых клеток и тканей, говорится в статье авторов, опубликованной в журнале Laser and Photonics Reviews.

В результате исследователям удалось создать локально высокие концентрации лекарственного препарата в зоне опухоли при минимальных системных концентрациях во всем организме. В следующем году должны стартовать испытания таких капсул из ржавчины на лабораторных животных.

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Технологии #Наука #Здоровье
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