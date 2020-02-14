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Лукашенко предложил России присоединиться к Белоруссии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Москве новый формат интеграции, в котором Россия входит в состав Белоруссии.

«Единое государство возможно — если Россия вступит в состав Белоруссии, если белорусский президент станет президентом этого объединенного государства. Если бы россиянам мы эту альтернативу предложили, они бы могли и не отказаться», — сказал белорусский лидер.

При этом Лукашенко заверил, что российский президент Владимир Путин не планирует остаться у власти за счет присоединения Белоруссии. «Мы два года назад условились: никакого вхождения Белоруссии в Россию быть не может», — цитирует Лукашенко журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российский президент Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге объединить Россию и Белоруссию, чтобы создать сверхдержаву и сохранить власть. Кремль опроверг информацию о ведении таких переговоров.

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