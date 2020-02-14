Россия получит гигантские территории для расселения

Глобальное потепление приведет к образованию обширных территорий на севере России, пригодных для ведения сельского хозяйства, подсчитали канадские ученые.

Исследователи спрогнозировали, что изменение климата вызовут появление гигантских территорий, пригодных для ведения сельского хозяйства и выращивания таких культур, как пшеница, картофель, кукуруза и соя, пишет Phys.org.

Так, через 50-100 лет в России площадь таких новых угодий для расселений на севере может насчитывать 4,3 миллиона квадратных километров. Однако потепление одновременно несет угрозу для экологии, предупредили ученые.

Более того, появление новых обжитых территорий на севере увеличит выбросы углерода в атмосферу, что в дальнейшем начнет способствовать дополнительному изменению климата. Кроме России, пригодные для сельского хозяйства пространства могут также появиться в Канаде.