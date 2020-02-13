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Режиссер Клим Шипенко снимет сериал по книге Глуховского

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © klim_shipenko instagram.com/klim_shipenko

Аудиокнига писателя Дмитрия Глуховского «Пост» станет основой для нового сериала, режиссерм которого выступит Клим Шипенко.

«В планах сериал по аудиокниге Дмитрия Глуховского "Пост". Восемь серий, первый сезон сейчас пишется», — сказал Шипенко ТАСС.

Сериал будет снят в рамках сотрудничества режиссера с группой Yellow Black and White. Шипенко подписал трехгодичный эксклюзивный контракт с компанией, в рамках которого также будут сняты полнометражная комедия и исторический триллер про поэта Сергея Есенина.

Сюжет Глуховского в аудиокниге «Пост» развивается после короткой и яростной войны, в которой было использовано секретное оружие. От прежней России осталась лишь небольшая часть, которая называет себя Московской империей. Восточные границы её проходят всего в нескольких сотнях километров от столицы, по Волге — отравленной и зараженной, превратившейся в непреодолимую преграду. С самого Распада никто не приходил в Московию с той стороны моста через Волгу до определенного дня. 

Ранее Клим Шипенко экранизировал произведение Глуховского «Текст», главную роль в фильме сыграли Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский. А в декабре вышел в прокат фильм «Холоп», который собрал в прокате более 3 миллиардов, став лидером по сборам среди российских картин.

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