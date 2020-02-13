Режиссер Клим Шипенко снимет сериал по книге Глуховского

Аудиокнига писателя Дмитрия Глуховского «Пост» станет основой для нового сериала, режиссерм которого выступит Клим Шипенко.

«В планах сериал по аудиокниге Дмитрия Глуховского "Пост". Восемь серий, первый сезон сейчас пишется», — сказал Шипенко ТАСС.

Сериал будет снят в рамках сотрудничества режиссера с группой Yellow Black and White. Шипенко подписал трехгодичный эксклюзивный контракт с компанией, в рамках которого также будут сняты полнометражная комедия и исторический триллер про поэта Сергея Есенина.

Сюжет Глуховского в аудиокниге «Пост» развивается после короткой и яростной войны, в которой было использовано секретное оружие. От прежней России осталась лишь небольшая часть, которая называет себя Московской империей. Восточные границы её проходят всего в нескольких сотнях километров от столицы, по Волге — отравленной и зараженной, превратившейся в непреодолимую преграду. С самого Распада никто не приходил в Московию с той стороны моста через Волгу до определенного дня.



Ранее Клим Шипенко экранизировал произведение Глуховского «Текст», главную роль в фильме сыграли Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский. А в декабре вышел в прокат фильм «Холоп», который собрал в прокате более 3 миллиардов, став лидером по сборам среди российских картин.