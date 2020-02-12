Ночная экономия: «Гигант» сокращает площади и время работы

Гипермаркеты «Гигант» в Новосибирске отказались от круглосуточной работы, а также сокращают торговые площади и меняют ассортимент. Торговая сеть позиционирует изменения как эксперимент и обновление формата, а экономисты связывают с падением доходов населения.

Новосибирская сеть гипермаркетов «Гигант» отказалась от круглосуточного режима работы. Три магазина теперь открыты для покупателей с 08.00 до 23.00 и еще один, на улице Автогенной — с 8.00 до 22.00. Кроме того, часть помещений гипермаркетов сейчас перекрыты. «Дни перемен в "Гиганте". Скоро открытие нового формата. Мы меняемся для вас», — сообщают баннеры внутри магазинов.

«Мы повышаем экономическую эффективность наших гипермаркетов. Оптимизируем торговые площади, на 50% сокращаем ассортимент непродовольственной группы, расширяем ассортимент фрешевой группы (свежие продукты). Это новое прочтение формата гипермаркет», — прокомментировала Sibnet.ru директор по маркетингу и рекламе холдинга «Сибирский гигант» Мария Бей.

Освободившиеся площади в «Гмгантах» планируется сдавать арендаторам с непродовольственными товарами.

Относительно режима 24/7 представитель холдинга уточнила, что руководство проанализировало время работы гипермаркетов, выбрало часы с наименьшей экономической эффективностью, и исключило их из режима работы.

«Мы находимся в фазе эксперимента, смотрим, как меняются доходные и расходные показатели, насколько изменится экономическая эффективность. Это не окончательное решение, возможно, оно будет пересмотрено ближе к лету, когда покупатели более мобильны и покупают продукты в более позднее время», — добавила собеседница.

Гипер не в моде

Формат больших магазинов, где можно купить все, теряет свои позиции. Например, в конце прошлого года стало известно о закрытии нескольких магазинов «Ашан» в Красноярске, Новокузнецке и Барнауле.

Это подтверждает и динамика среднего чека. Наибольший его рост, по данным Ассоциации компаний розничной торговли, отмечается в супермаркетах и дискаунтерах. По данным на сентябрь 2019 года, средний чек составил 481 рубль. При том, что для гипермаркетов это цифра недостаточная, рост чека в этом сегменте был незначительным, а поток потребителей сократился.

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«Со стороны "Гиганта" сокращать время работы супермаркета — абсолютно правильная стратегия. На мой взгляд, основная причина — сокращение торгового оборота по причине падения доходов населения. То есть в первую очередь это, конечно, экономические причины», — сказала Sibnet.ru старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева.

По ее мнению, люди перестают вести бездумное потребление, все чаще в магазинах у покупателей можно увидеть списки с планируемыми покупками, начинается экономия. Плюс к этому растет конкуренция торговых организаций. В результате вполне логично падение среднего чека в реальном выражении.

«Наблюдается падение курса рубля на фоне новостей о замедлении темпов экономического роста Китая, который является нашим основным торговым партнером. Поэтому сужаются рынки, сокращается выбор, дистрибьюторы вынуждены лихорадочно искать новых поставщиков, а в условиях санкций и антисанкций делать это все труднее. Будет сокращаться ассортимент, соответственно, урезаться торговые площади и сокращаться персонал», — прогнозирует экономист.

При этом ритейлерам все сложнее поддерживать текущий курс рентабельности из-за возросших затрат на содержание и эксплуатацию зданий, роста транспортных расходов и закупочных цен. Растут все виды рисков, связанные с колебаниями национальной валюты, а это связано в первую очередь с реализацией инвестиционных проектов и расширением торговых сетей.

«Нет, как формат, гипермаркеты не утратили свою привлекательность. У людей в силу консервативности и уже сложившихся привычек и «вынужденных привязанностей» сформировались устойчивые связи с магазинами, но по экономическим причинам потребительские бумы идут на спад», — заключила эксперт.