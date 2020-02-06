«Холидей» поставил под угрозу банкротства сотни предприятий Сибири

Обанкротившаяся компания «Холидей» может потянуть за собой в финансовую яму малый и средний бизнес как минимум пяти регионов Сибири. От поставщиков «Холидея» требуют вернуть деньги, которые им когда-то заплатили за их же товар. Суммы для некоторых производителей могут оказаться неподъемными и привести к сокращению рабочих мест или полной ликвидации предприятий.

Группу компаний «Холидей» основали в 2000 году. Около 500 магазинов этой торговой сети работали в Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областях, а также Красноярском и Алтайском крае. В конце 2017 года поставщики торговой сети подали в арбитражный суд рекордное количество исков — более 200. А с 2018 началась серия банкротств компаний, входящих в ГК «Холидей».

В декабре 2019 года суд арестовывал имущество ООО «Нск-Холди» по заявлению Альфа-банка в рамках дела о банкротстве. В июле 2019 года главного бенефициара ГК Николая Скороходова признали банкротом по заявлению Альфа-банка из-за долга свыше 330 миллионов рублей.

История без победителей

История банкротства могла закончиться стандартно: реализация имущества, внесение кредиторов в реестр, а после — расчеты с ними в порядке очереди. Но дело приняло неожиданный оборот — конкурсный управляющий Трофим Кузнецов обратился в суд с требованиями признать сделки, совершенные за 30 дней до начала процедуры банкротства между поставщиками и компанией, недействительными.

То есть производители, чей товар уже реализовала торговая сеть, должны вернуть деньги за этот товар на счета обанкротившегося «Холидея».

«Суммы требований к компаниям — от 500 тысяч до 30 миллионов рублей. Общая сумма достигает более полумиллиарда рублей. Эту инициативу поддерживают банки-кредиторы: Альфа-Банк, Сбербанк, РСХБ, Газпромбанк», — говорится в коллективном обращении алтайских предпринимателей к полномочному представителю президента в СФО Сергею Меняйло.

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Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел уже более десятка заявлений и вынес решения не в пользу поставщиков, указано в обращении. Это значит, что в любой момент могут начать исполнительное производство, позволяющее арестовать деньги на счетах предприятий.

Для сотен бизнесменов Сибири это может закончиться банкротством — в ближайшее время или в дальнейшей перспективе.

Так, например, только среди алтайских поставщиков, попавших «под раздачу» — ТД «Алтан», «Сибоил», «Сибирский кондитер», «Алтайские колбасы», «Ренессанс Косметик» и другие. Новосибирскому «Тогучинскому молоку», «Новониколаевскому молочному комбинату», ООО «Сибкет К» и многим другим придется также или воевать в судах, или готовить деньги к возврату.

«Взыскания являются значительными, и они могут привести к закрытию предприятий. А это сокращение персонала, увольнения, недополученные деньги в бюджет. В этой истории не выиграет никто: ни бизнес, ни государство», — заявила на пресс-конференции в среду представитель алтайской компании «Алмак» Ольга Карюкина.

«Канада, возьмите нас к себе»

Президент группы компаний ООО «Сибкет К», ООО «Берседа» и ООО «Эдем» Елена Волынец добавила, что сейчас конкурсный управляющий требует от них вернуть на счета компании «Холидей» 8,7 миллиона рублей.

«Если у меня сейчас придет на компанию исполнительный лист на 8,7 миллиона, то дальше я не смогу вести свою деятельность. А идти в кассацию и Верховный суд у меня не будет возможности. Если сейчас это все как снежный ком покатится, то половины предприятий через полгода не останется. Они обанкротятся», — резюмировала она.

Предприниматели, попавшие в общую финансовую «ловушку», подумывают о записи видеообращению к президенту. Другие способы пока, увы, не помогают, отметил директор «Ренессанс косметик» Александр Гладышев.

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«Как показывает опыт, когда говоришь, в каких условиях мы живем: "Канада, возьмите нас к себе", сразу обращают внимание… Мы отправляли коллективное обращение в Генеральную прокуратуру, в Госдуму, ответ один: господа – это предпринимательская деятельность, это ваши риски. Есть статья о банкротстве и все. Суд действует в рамках этой статьи», — объяснил Гладышев.

Но, по его словам, слепая Фемида не видит, что за предпринимателями стоят сотни человек, рискующие потерять работу, тем более, если речь идет о градообразующих предприятиях. «И что им делать? Пить? Куда-то уезжать… Когда снимут суммы со счетов и не будет денег на зарплату и налоги, тогда (к нам) придет прокуратура и налоговая. Оперативно сработают», — заключил директор «Ренессанс косметик».

Что можно сделать?

Производители и поставщики в России лишены возможности реализовывать товар где-то, кроме торговых сетей, потому что розницу «радостно убили» сетевым ретейлом, считает руководитель бюро по защите прав предпринимателей новосибирского отделения «Опоры России» Наталья Пинигина.

«Есть проект — развитие малого и среднего бизнеса. Этот проект надо переименовать в "убей предпринимателя, убей производителя и убей поставщика". Мы покупаем оборудование, развиваем компетенции, наращиваем объемы продукции, ждем от 45 дней до года расчетов, а потом нам говорят: "Извините, вот даже то, что мы вам заплатили, верните, пожалуйста"», — сказала она.

Одним из способов решения существующей проблемы Пинигина считает мирное урегулирование конфликта, заключения мирового соглашения между «Холидеем» и кредиторами. В этом случае компания может восстановить свою платежеспособность.

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Есть еще один вариант решения: внимательно разобраться в заключении первого конкурсного управляющего компании «Холидей» о признаках преднамеренного банкротства, считает уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирский области Николай Мамулат.

«Мое мнение, что можно повернуть вспять этот корабль, судя по первому управляющему, который увидел, так скажем, проблемы преднамеренного банкротства предприятия. И это отражено на сайте арбитража. Если есть преднамеренное банкротство, то этим должны заниматься правоохранительные органы. Запрос начальнику (областного МВД) Стерликову я уже направил», — сообщил Мамулат.