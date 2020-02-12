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Название фильма про Харли Квинн сменили после провала в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Название фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» изменили после неудачного проката в выходные, картина заработала на 20 миллионов долларов меньше, чем ожидалось.

После выходных в кинотеатрах и на сайтах картины появилось название «Харли Квин: Хищные птицы». По информации Entertainment Week, Warner Bros. посчитал, что зрители были дезориентированы изначальным названием, не понимая, что это фильм о героине Квинн, поэтому вынесли ее имя на первый план.

Фильм «Харли Квинн: Хищные птицы» рассказывает о жизни Квинн (Марго Робби), после расставания с Джокером. Она собирает команду из злодеек, в числе которых Черная Канарейка и Охотница, чтобы противостоять преступному лидеру Готэма.


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