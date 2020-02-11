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Вандалы в Хакасии осквернили место силы шаманов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pixabay

Вандалы осквернили деревянное изваяние, которое воздвигли местные шаманы для благополучия Хакасии, сообщила представительница организации «Ады Кибыры».

Неизвестные в ночь на 1 февраля спилили деревянное изваяние на горе Уйтаг в Аскизском районе и подожгли его. Представители местной религиозной организации шаманизма написали заявление в полицию.

«Восстанавливать, конечно, надо. Восстанавливать будем. Это вандализм, самый натуральный. И я, так понимаю, это одна группа действует. Потому что подчерк один и тот же», — сказала телеканалу РТС зампредседателя организации «Ады Кибыры» Евгения Султерекова.

По ее словам, за последние несколько лет в Аскизском районе пытались осквернить места силы шесть раз. После последнего случая шаманы провели обряд очищения, чтобы успокоить разгневанных духов.

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