Вандалы в Хакасии осквернили место силы шаманов

Вандалы осквернили деревянное изваяние, которое воздвигли местные шаманы для благополучия Хакасии, сообщила представительница организации «Ады Кибыры».

Неизвестные в ночь на 1 февраля спилили деревянное изваяние на горе Уйтаг в Аскизском районе и подожгли его. Представители местной религиозной организации шаманизма написали заявление в полицию.

«Восстанавливать, конечно, надо. Восстанавливать будем. Это вандализм, самый натуральный. И я, так понимаю, это одна группа действует. Потому что подчерк один и тот же», — сказала телеканалу РТС зампредседателя организации «Ады Кибыры» Евгения Султерекова.

По ее словам, за последние несколько лет в Аскизском районе пытались осквернить места силы шесть раз. После последнего случая шаманы провели обряд очищения, чтобы успокоить разгневанных духов.