Трамп похвастался «супербыстрыми» ракетами для борьбы с Россией

Соединенные Штаты имеют в распоряжении ракеты для противодействия России, способные долетать до цели в разы быстрее, чем «обычные» ракеты, заявил президент США Дональд Трамп.

«У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много. Мы так и называем их - супербыстрые. Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты», — приводит «Интерфакс» слова Трампа, сказанные им в выступлении перед губернаторами штатов. Пот его словам, такие ракеты нужны США «потому что у России есть нечто подобное».

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В ходе своего выступления американский лидер также заявил, что действия России и Китая фактически вынуждают Соединенные Штаты увеличивать расходы на свой ядерный арсенал.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия разработала оружие нового поколения — гиперзвуковое. «Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшую историю — мы никого не догоняем», — сказал Путин.