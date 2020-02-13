Фильм дня: спортивная сказка «Лед»

Сюжет спортивной мелодрамы рассказывает о «дружбе» хоккеиста
Саши и фигуристки Нади. Надя с детства мечтала стать знаменитой фигуристкой, и
как только ее мечта начала сбываться, девушка лишается возможности не только кататься
на коньках, но и ходить. Сумасбродный Саша живет хоккеем, но обстоятельства
вынуждают его стать другом для травмированной фигуристки.
Картина хороша на эмоции и юмор, хоть в нем и множество
трогательных моментов. Петров в ленте отлично сыграл немного грубоватого, но
очень честного и искреннего парня, который верит в себя и заряжает своей верой
окружающих. Бонусом для зрителей станет музыкальность «Льда» — любимые песни
исполнены в нем героями в очень нетривиальной интерпретации.
Снял картину режиссер Олег Трофим, небогатый на
фильмографию. Кроме Петрова и Тарасовой в ленте сыграла Мария Аронова, Милош Бикович,
Ян Цапник, Павел Майков, Ксения Лаврова-Глинка и другие.
В канун Дня всех влюбленных фильм стоит пересмотреть или
увидеть впервые, ведь уже 14 февраля на большие экраны выйдет продолжение мелодрамы
— «Лед 2», где история персонаже продолжится в неожиданном ключе.