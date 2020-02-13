НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: спортивная сказка «Лед»

Источник:
Sibnet.ru
79 0
Первая часть фильма «Лед» с Александром Петровым и Аглаей Тарасовой вышел на экраны в 2017 году в День всех влюбленных и стал настоящей сказкой для российских зрителей.

Сюжет спортивной мелодрамы рассказывает о «дружбе» хоккеиста Саши и фигуристки Нади. Надя с детства мечтала стать знаменитой фигуристкой, и как только ее мечта начала сбываться, девушка лишается возможности не только кататься на коньках, но и ходить. Сумасбродный Саша живет хоккеем, но обстоятельства вынуждают его стать другом для травмированной фигуристки.

Картина хороша на эмоции и юмор, хоть в нем и множество трогательных моментов. Петров в ленте отлично сыграл немного грубоватого, но очень честного и искреннего парня, который верит в себя и заряжает своей верой окружающих. Бонусом для зрителей станет музыкальность «Льда» — любимые песни исполнены в нем героями в очень нетривиальной интерпретации.

Снял картину режиссер Олег Трофим, небогатый на фильмографию. Кроме Петрова и Тарасовой в ленте сыграла Мария Аронова, Милош Бикович, Ян Цапник, Павел Майков, Ксения Лаврова-Глинка и другие.

В канун Дня всех влюбленных фильм стоит пересмотреть или увидеть впервые, ведь уже 14 февраля на большие экраны выйдет продолжение мелодрамы — «Лед 2», где история персонаже продолжится в неожиданном ключе.

Еще по теме
Лукьяненко оценил сериал по его книге
Фильм о скандальном ДТП Шавенковой появился в Сети
Название фильма про Харли Квинн сменили после провала в прокате
Фильм дня: «Война токов»
смотреть все
Культгид #Фильм дня #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Запад заподозрил Путина в попытке создать «сверхдержаву»
•
Финансовый «супермаркет» откроют для россиян
•
Порошенко назвал ночь с Путиным самой ужасной в жизни
•
Microsoft выпустила Windows 10X
Как это работает
•
Ночная экономия: «Гигант» сокращает площади и время работы
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Запах земли: как определить венец безбрачия
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Дайверы показали ледовые скульптуры на Телецком озере
Сибирь 12.02.2020 20:25
Пропавшая самка ирбиса на Алтае вернулась с пополнением
Сибирь 12.02.2020 19:36
Ночная экономия: «Гигант» сокращает площади и время работы
Сибирь 12.02.2020 16:23
Женщина умерла в отделении Сбербанка в Новосибирске
Сибирь 12.02.2020 16:17
Самое популярное
Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами
29815
Зрители разнесли шоу «Док-Ток» с Собчак
14375
Малышева сравнила возвращение в Кемерово с сумасшествием
6909
Новосибирец собрал плавающий снегоболотоход. ВИДЕО
5111
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Запад заподозрил Путина в попытке создать «сверхдержаву»
•
Финансовый «супермаркет» откроют для россиян
•
Порошенко назвал ночь с Путиным самой ужасной в жизни
•
Microsoft выпустила Windows 10X
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Ночная экономия: «Гигант» сокращает площади и время работы
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Если учесть что и два года назад рейтинги ВП плавали на минимуме, то говорить о каком либо доверии сегодня...

Иркут 69

Две неточности. Во первых, Анна Ш ни дня не провела в МЛС. Во время следствия она находилась под домашним...

DYNAMO7294

У меня к нему изначально это 1999-2000гг доверия не было! 35% это ооочень завышено от силы 10-15% ватанов!...

Gunja

Госдума давно напоминает шоу уродцев. Но власть это устраивает, главное что бы принимали "правильные"...

brr7

И я хочу того же... Напишите, что употребляете, смотрите, читаете?