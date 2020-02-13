Фильм дня: спортивная сказка «Лед»

Первая часть фильма «Лед» с Александром Петровым и Аглаей Тарасовой вышел на экраны в 2017 году в День всех влюбленных и стал настоящей сказкой для российских зрителей.

Сюжет спортивной мелодрамы рассказывает о «дружбе» хоккеиста Саши и фигуристки Нади. Надя с детства мечтала стать знаменитой фигуристкой, и как только ее мечта начала сбываться, девушка лишается возможности не только кататься на коньках, но и ходить. Сумасбродный Саша живет хоккеем, но обстоятельства вынуждают его стать другом для травмированной фигуристки.

Картина хороша на эмоции и юмор, хоть в нем и множество трогательных моментов. Петров в ленте отлично сыграл немного грубоватого, но очень честного и искреннего парня, который верит в себя и заряжает своей верой окружающих. Бонусом для зрителей станет музыкальность «Льда» — любимые песни исполнены в нем героями в очень нетривиальной интерпретации.

Снял картину режиссер Олег Трофим, небогатый на фильмографию. Кроме Петрова и Тарасовой в ленте сыграла Мария Аронова, Милош Бикович, Ян Цапник, Павел Майков, Ксения Лаврова-Глинка и другие.

В канун Дня всех влюбленных фильм стоит пересмотреть или увидеть впервые, ведь уже 14 февраля на большие экраны выйдет продолжение мелодрамы — «Лед 2», где история персонаже продолжится в неожиданном ключе.