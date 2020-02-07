«Хищные птицы»: безумная Харли Квинн вернулась

Кинокомикс «Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн» вышел в российском прокате. Сиквел «Отряда самоубийц» делает главной героиней хулиганку Харли Квинн, которая рассталась с Джокером. Марго Робби снова размахивает битой и дает уроки феминизма. Удалось ли создателям превзойти предыдущую часть франшизы?Премьера в России: 6 февраля 2020 года
Страна, производство: США, кинокомпания Warner Bros, DC Films
Жанр: кинокомикс
Режиссер: Кэти Янь
Актеры: Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстэд, Юэн Макгрегор
Продолжительность: 100 минут
Бюджет: 100 миллионов долларов
Возраст: 18+
Сюжет: угнетенные женщины
«Хищные птицы» — уже восьмой фильм расширенной вселенной DC, которая снимает свою линейку кинокомиксов, отличную от Marvel по более мрачному и жестокому стилю. Это сольный фильм о героине Харли Квинн — девушке Джокера. Ее сыграла Марго Робби, героиня уже появлялась в фильме DC «Отряд самоубийц».
После провала фильма «Лига справедливости», которые должны были стать новыми «Мстителями» от DC, авторы решили делать следующие проекты серии менее связанными между собой, а также принялись экспериментировать, ведь до бюджетов Marvel дотянуться было невозможно.
Маска (Юэн Макгрегор) вполне может отстать от Харли Квинн, если она найдет для него ценный бриллиант. Проблема в том, что этот бриллиант буквально съедает юная воровка Кассандра Кейн. И Харли Квинн вместе с поддержкой женской команды, Охотницей (Мэри Элизабет Уинстэд), Черной Канарейкой, детективом Рене Монтойя, решает встать на защиту воровки.
Съемки: Марго решает
Актриса и главная звезда ленты Марго Робби, которая также стала продюсером картины, предложила боссам Warner идею проекта «Хищных птиц» в далеком 2015 году, картина была анонсирована в мае 2016 года, в роли режиссера выступила Кэти Янь. «Птицы» — первый проект расширенной вселенной DC, получивший взрослый рейтинг R.
«Птицы» снимались с января по апрель 2019 года в Лос-Анджелесе на калифорнийской студии. «Хищные птицы» — практически сиквел фильма «Отряд самоубийц» 2016 года, но самобытный и отличающийся по режиссуре и стилистике. Если «Птицы» выстрелят студия пообещала поставить полноценную трилогию о Харли Квинн.
Взрослый рейтинг дал создателям карт-бланш — они добавили немало кровавых сцен и брани. Американо-китайская постановщица Кэти Янь справилась с работой, имея за плечами не слишком внушительный багаж. Трейлер фильма сразу же показал Марго Робби во всей красе и не обманул — Харли Квинн действительно фактически солирует в ленте.
Отзывы: критики довольны
Мнения на «Хищных птиц» слегка разделили критиков и зрителей, но большинство остались довольны. Так, IMDb показал 6.7 баллов со стороны пользователей, Rotten Tomatoes удивили феноменальными 91% от критиков, Metacritic поставил 60%, Kritikanstvo — 73%, «КиноПоиск» – 6.5 баллов.
Мнения первых посмотревших ленту критиков в основном восторженные. Картину сравнивают с работами Тарантино и «Дэдпулом». Многие уверены, что лента является самым ярким «женским блокбастером» последних лет. Хотя некоторые российские зрители жалуются на кислотные цвета, сексизм и глянец.
Стоит ли смотреть
Создатели «Хищных птиц» знают, что будет, если смешать убойный коктейль из лучших сцен «Убить Билла» и «Джона Уика». Зрители увидят лихой и безумный аттракцион. Взрослый рейтинг пошел картине на пользу — кино никого не оставит равнодушным, хотя само по себе оно очень простое.
Здесь есть «подмигивание» в сторону «Криминального чтива» и «Прирожденных убийц», отсылки к другим кинокомиксам и даже древней черно-белой классике. «Хищные птицы» иногда напоминают детский утренник в группе со злыми воспитательницами.
На первом плане лихая динамика и экшен, снятый мастерски, не отпускающий ни на секунду. Марго Робби уверенно развлекает зрителей, ее неудержимая энергичность здесь кстати, ведь актриса настолько живая в роли Харли Квинн, что ей начинает верить.
Юэн Макгрегор в роли злодея представил самую ироничную версию самого себя, остальные девушки-героини учатся давать отпор несправедливостям, в которые попадают, и справляются с этим прекрасно — ведь у них есть биты.
«Хищные птицы» от DC — глоток свежего воздуха, попытка раздвинуть границы жанра. Фильм искрится жизнью, на экране разворачивается кровавый, нескучный, брутальный праздник, который стоит посмотреть всем поклонникам кинокомиксов.