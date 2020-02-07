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«Хищные птицы»: безумная Харли Квинн вернулась

Автор:
Олег Девятилов
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Фото: © кадр из фильма

Кинокомикс «Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн» вышел в российском прокате. Сиквел «Отряда самоубийц» делает главной героиней хулиганку Харли Квинн, которая рассталась с Джокером. Марго Робби снова размахивает битой и дает уроки феминизма. Удалось ли создателям превзойти предыдущую часть франшизы?

Премьера в России: 6 февраля 2020 года
Страна, производство: США, кинокомпания Warner Bros, DC Films
Жанр: кинокомикс
Режиссер: Кэти Янь
Актеры: Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстэд, Юэн Макгрегор
Продолжительность: 100 минут
Бюджет: 100 миллионов долларов
Возраст: 18+

Сюжет: угнетенные женщины

«Хищные птицы» — уже восьмой фильм расширенной вселенной DC, которая снимает свою линейку кинокомиксов, отличную от Marvel по более мрачному и жестокому стилю. Это сольный фильм о героине Харли Квинн — девушке Джокера. Ее сыграла Марго Робби, героиня уже появлялась в фильме DC «Отряд самоубийц».

После провала фильма «Лига справедливости», которые должны были стать новыми «Мстителями» от DC, авторы решили делать следующие проекты серии менее связанными между собой, а также принялись экспериментировать, ведь до бюджетов Marvel дотянуться было невозможно.

Фото: © кадр из фильма

После событий ленты «Отряд самоубийц» Джокер бросает Харли Квинн, девушка начинает заедать депрессию едой, попутно охоту на Харли начинают все — от полиции до преступников, ведь без поддержки криминального авторитета Джокера она осталась «без крыши». Одним из ее врагов становится злодей Черная Маска.

Маска (Юэн Макгрегор) вполне может отстать от Харли Квинн, если она найдет для него ценный бриллиант. Проблема в том, что этот бриллиант буквально съедает юная воровка Кассандра Кейн. И Харли Квинн вместе с поддержкой женской команды, Охотницей (Мэри Элизабет Уинстэд), Черной Канарейкой, детективом Рене Монтойя, решает встать на защиту воровки.

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Съемки: Марго решает

Актриса и главная звезда ленты Марго Робби, которая также стала продюсером картины, предложила боссам Warner идею проекта «Хищных птиц» в далеком 2015 году, картина была анонсирована в мае 2016 года, в роли режиссера выступила Кэти Янь. «Птицы» — первый проект расширенной вселенной DC, получивший взрослый рейтинг R.

«Птицы» снимались с января по апрель 2019 года в Лос-Анджелесе на калифорнийской студии. «Хищные птицы» — практически сиквел фильма «Отряд самоубийц» 2016 года, но самобытный и отличающийся по режиссуре и стилистике. Если «Птицы» выстрелят студия пообещала поставить полноценную трилогию о Харли Квинн.

Взрослый рейтинг дал создателям карт-бланш — они добавили немало кровавых сцен и брани. Американо-китайская постановщица Кэти Янь справилась с работой, имея за плечами не слишком внушительный багаж. Трейлер фильма сразу же показал Марго Робби во всей красе и не обманул — Харли Квинн действительно фактически солирует в ленте.

Отзывы: критики довольны

Мнения на «Хищных птиц» слегка разделили критиков и зрителей, но большинство остались довольны. Так, IMDb показал 6.7 баллов со стороны пользователей, Rotten Tomatoes удивили феноменальными 91% от критиков, Metacritic поставил 60%, Kritikanstvo — 73%, «КиноПоиск» – 6.5 баллов.

Мнения первых посмотревших ленту критиков в основном восторженные. Картину сравнивают с работами Тарантино и «Дэдпулом». Многие уверены, что лента является самым ярким «женским блокбастером» последних лет. Хотя некоторые российские зрители жалуются на кислотные цвета, сексизм и глянец.

Фото: © кадр из фильма

Впрочем, среди негативных отзывов есть и мнения профессионалов. Так, критик Ибрагим Аль Сабахи вопреки позитивным мнениям назвал ленту «худшим фильмом» из линейки DC, в котором нет запоминающихся сцен, зато есть плоские герои, убогий злодей, экшн полон скуки. «Ни одну сцену не тянет пересмотреть», — пожаловался он.

Стоит ли смотреть

Создатели «Хищных птиц» знают, что будет, если смешать убойный коктейль из лучших сцен «Убить Билла» и «Джона Уика». Зрители увидят лихой и безумный аттракцион. Взрослый рейтинг пошел картине на пользу — кино никого не оставит равнодушным, хотя само по себе оно очень простое.

Здесь есть «подмигивание» в сторону «Криминального чтива» и «Прирожденных убийц», отсылки к другим кинокомиксам и даже древней черно-белой классике. «Хищные птицы» иногда напоминают детский утренник в группе со злыми воспитательницами.

На первом плане лихая динамика и экшен, снятый мастерски, не отпускающий ни на секунду. Марго Робби уверенно развлекает зрителей, ее неудержимая энергичность здесь кстати, ведь актриса настолько живая в роли Харли Квинн, что ей начинает верить.

Фото: © кадр из фильма

Что нужно знать про «Хищных птиц» — это кино, которое искренне не стесняется своей ДНК и зажигает по полной. Картина не удивит мощными сюжетными твистами, но постоянный драйв взрывным эффектом забросит в состояние эйфории.

Юэн Макгрегор в роли злодея представил самую ироничную версию самого себя, остальные девушки-героини учатся давать отпор несправедливостям, в которые попадают, и справляются с этим прекрасно — ведь у них есть биты.

«Хищные птицы» от DC — глоток свежего воздуха, попытка раздвинуть границы жанра. Фильм искрится жизнью, на экране разворачивается кровавый, нескучный, брутальный праздник, который стоит посмотреть всем поклонникам кинокомиксов.

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