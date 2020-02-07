Зрителям фильма «Лед 2» помогут признаться в любви на большом экране

Будущие зрители фильма «Лед 2» могут записать видео-признание любви, которое покажут на большом экране в кинотеатре перед трансляцией спортивной мелодрамы, сообщают организаторы конкурса.

Для участия в конкурсе нужно записать трогательное или оригинальное видео с признанием в любви, зарегистрироваться на сайте акции до 9 февраля, купить билеты на премьерный показ фильма «Лед 2». Лучшие «валентинки» будут показаны в кинотеатрах 14 февраля на сеансе «Льда» в 20.05.

По сюжету фильма, фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. И сначала все идет как надо, но цена за счастье окажется очень высока, и прежде чем история закончится как сказка, героям придется пережить невероятные трудности и потрясения.