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Зрителям фильма «Лед 2» помогут признаться в любви на большом экране

Источник:
Sibnet.ru
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Будущие зрители фильма «Лед 2» могут записать видео-признание любви, которое покажут на большом экране в кинотеатре перед трансляцией спортивной мелодрамы, сообщают организаторы конкурса.

Для участия в конкурсе нужно записать трогательное или оригинальное видео с признанием в любви, зарегистрироваться на сайте акции до 9 февраля, купить билеты на премьерный показ фильма «Лед 2». Лучшие «валентинки» будут показаны в кинотеатрах 14 февраля на сеансе «Льда» в 20.05.

По сюжету фильма, фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. И сначала все идет как надо, но цена за счастье окажется очень высока, и прежде чем история закончится как сказка, героям придется пережить невероятные трудности и потрясения.  



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Вот этим дяденькам и надо задавать вопрос, кто и зачем развалил СССР. Они знают точный ответ.

drys

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Nik3316

нам до Голливуда далеко, это да...

Uynachalnica

ЦитатаВ частности, речь идет о разрешении для регионов самостоятельно финансировать вузы. - на какие...