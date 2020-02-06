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Мужчина в Бурятии отправится в колонию за истязания маленькой дочери

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mikaelelmgren / Pixabay License

Житель Бурятии несколько лет истязал свою малолетнюю дочь: бил и душил, в качестве наказания заставлял убегать от движущегося автомобиля. Суд приговорил его к трем годам и семи месяцам лишения свободы, сообщило республиканское СКР.

Следствие и суд установили, что 33-летний мужчина, воспитывал свою дочь с помощью побоев за мелкие, незначительные провинности. Помимо ударов руками и ремнем по телу, отец применял другие изощренные приемы, причинявшие ребенку физические и психические страдания. К примеру, душил и бил головой об стол.

Однажды вывел на улицу и заставил бежать перед своим автомобилем, при этом, увеличивая скорость, когда она останавливалась или снижала темп бега. В школе, отвечая на вопросы учителей о кровоподтеках на теле, девочка заверяла, что они образовались от ее падений во время игр.

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Но однажды одноклассник рассказал, что потерпевшую избивает отец, после чего работники образовательного учреждения обратились в правоохранительные органы.

Собранные следователями доказательства суд счел достаточными для вынесения мужчине, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетней, находящейся в беспомощном состоянии).

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет и семи месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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