Бездомную семью из Забайкалья разыскивали полгода

Власти Забайкальского края полгода разыскивали отца с четырьмя детьми, которого случайный прохожий обнаружил в заброшенном здании. Мать вместе с детьми ранее пыталась скрыться от мужчины, сообщила исполняющая обязанности зампреда правительства Забайкальского края Аягма Ванчикова.

Бездомную семью с четырьмя детьми нашел случайный прохожий. Он искал убежавшую собаку, когда забрел в заброшенное здание. В одной из «комнат» он обнаружил мужчину и четырех детей: мальчиков — 12, 10 и шести лет, и пятилетнюю девочку.

Отец заявил, что раньше они жили в Александрово-Заводском районе. Но дом, купленный на средства маткапитала, начал рушиться. По версии госорганов, мать уехала с детьми из района в Читу в надежде скрыться от мужа. Но в столице края семья вновь стала жить вместе.

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Отец семейства предпринял несколько попыток устроиться на работу, но безуспешно. Детей поместили в центр «Надежда», потом перевели в центр «Берегиня». Сотрудники учреждения помогли маме детей устроиться на работу уборщицей, снять квартиру, дети ходили в школу, младшая девочка — в детский сад.

Затем глава семейства совершил преступление, забрал жену с детьми, центру «Берегиня» пояснили, что переезжают. Далее семья исчезла в неизвестном направлении.

«Мужчина находился в розыске, его искали полгода для участия в суде, в декабре он был объявлен в розыск. Стоит отметить, что семья покинула дом, купленный на средства материнского капитала, в Александрово-Заводском районе по инициативе матери, которая хотела скрыть детей от человека, с которым они были найдены», — объяснила зампред.

Сейчас мужчину поместили в СИЗО, детей в центр «Надежда». «Температуры у детей нет, жалоб нет, чувствуют они себя хорошо», — сообщили в Минздраве.