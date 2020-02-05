Нового Бэтмена признали самым красивым мужчиной в мире

Актер Роберт Паттинсон, который исполнит главную роль в новом фильме про Бэтмена, признан самым красивым мужчиной в мире.

Мужчину с идеальной внешностью выбирали согласно математической формуле «золотого сечения». Для измерения брали во внимание губы, подбородок, глаза и другие черты лица знаменитых мужчин. По информации издания The Sun, параметры Паттинсона близки к идеалу на 92,15 %.

На втором месте — звезда «Ведьмака» Генри Кавилл с результатом 91,64 %, на третьем — Брэд Питт (90,51 %). Пятерку красавчиков замыкают Брэдли Купер и Джордж Клуни.

Также в десятку мужчин с почти идеальной внешностью вошли Хью Джекман, Дэвид Бекхэм, Идрис Эльба, Канье Уэст и Райн Гослинг.