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Нового Бэтмена признали самым красивым мужчиной в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © official_robertpattinson instagram.com/official_robertpattinson

Актер Роберт Паттинсон, который исполнит главную роль в новом фильме про Бэтмена, признан самым красивым мужчиной в мире.

Мужчину с идеальной внешностью выбирали согласно математической формуле «золотого сечения». Для измерения брали во внимание губы, подбородок, глаза и другие черты лица знаменитых мужчин. По информации издания The Sun, параметры Паттинсона близки к идеалу на 92,15 %.

На втором месте — звезда «Ведьмака» Генри Кавилл с результатом 91,64 %, на третьем — Брэд Питт (90,51 %). Пятерку красавчиков замыкают Брэдли Купер и Джордж Клуни.

Также в десятку мужчин с почти идеальной внешностью вошли Хью Джекман, Дэвид Бекхэм, Идрис Эльба, Канье Уэст и Райн Гослинг.

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