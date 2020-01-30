СК в Иркутске проверит инцидент с нападением собак на школьницу

Свора бездомных собак в Иркутске напала на восьмилетнюю девочку, шедшую в школу. Правоохранительные органы начали проверку в отношении должностных лиц администрации, сообщила пресс-служба областного СУ СКР.

К следователям обратилась жительница Иркутска, рассказав, что 21 января в районе улицы Ярославского города Иркутска на ее дочь, шедшую в школу, напали бродячие собаки. По заявлению женщины проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность).

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«Ребенок находится в больнице, проходит лечение – курс уколов от бешенства. Девочка пострадала из-за того, что уже много лет администрация города не может решить проблему отлова собак, хотя я сам лично ходил к мэру Дмитрию Бердникову по этому вопросу, депутаты много раз поднимали проблему на заседаниях, но она не решается», — цитирует пресс-служба городской Думы зампреда Виталия Матвийчука, знакомого с обстоятельствами инцидента.

Следователи уже запросили документы по организации работ по отлову собак. В ходе проверки специалисты дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц администрации Ленинского района.

В январе похожий случай с нападением собак на ребенка произошел в Бурятии, когда пострадал семилетний мальчик. Его пришлось госпитализировать для экстренной операции.