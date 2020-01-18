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Волков в Туве начнут отслеживать с помощью спутниковых ошейников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Chris Muiden из нидерландский Википедия / CC-BY-SA-3.0

Эксперимент по использованию спутниковых ошейников для отслеживания перемещений стай волков начнут в феврале в Туве, это поможет снизить популяцию опасных животных, сообщило правительство региона Sibnet.ru в ответ на запрос.

По результатам проведения в 2019 году зимнего-маршрутного учета охотничьих ресурсов, численность волка на территории республики составляет 1,6 тысячи особей, что по мнению ученых и специалистов, недопустимо для площади охотничьих угодий более 14 миллионов гектаров, где численность зверя должна быть не более 700-800 особей.

Поэтому ежегодно необходимо изымать из популяции не менее 700 волков в течение 3-4 лет. В прошлом году волки неоднократно нападали на людей и домашний скот. Охотники добыли в Республике с 1 по 14 января 2020 года 325 особей. Волчатником Иваном Оюном успешно применяются тепловизионные прицелы на оружие и беспилотные летательные аппараты.

«В феврале планируется начать эксперимент по использованию спутниковых ошейников для отслеживания перемещений стай волков с целью их дальнейшей ликвидации», — говорится в сообщении.

Также ведутся консультации с коллегами из европейской части страны по использованию охотничьих собак, а именно гончих пород, в условиях горно-таежной местности. Власти планируют пригласить владельцев стай гончих, специализирующихся на добыче волков из соседней Белоруссии.

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senik

Пристав просто делает свою работу. А вот должники сильно головой думают, когда берут кредит, заведомо...

Бухарин

Ваш ответ не в формате ресурса, здесь принято ругать все.Например вот так нужно реагировать на новость:...

Иркут 69

Неубедительно. Смахивает на плохой фарс.

Egorka72

Ой, а чего молчали когда Медведев был премьером?

nifnif

санкции запада роли такой не играют, какую роль сыграли действия нашего правительства и президента по...