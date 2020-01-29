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Банки ограничили выдачу кредитов населению

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Российские банки в последние три месяца 2019 года сократили выдачу населению необеспеченных ссуд и кредитных карт после требования Банка России учитывать долговую нагрузку заемщиков, следует из данных кредитных бюро.

Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, приводит РБК данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

С 1 октября банки при выдаче беззалоговых кредитов от 10 тысяч руб. должны учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) конкретного заемщика — отношение расходов по кредитам к общим доходам.

По оценкам бюро, в четвертом квартале банки предоставили 743,1 миллиарда рублей потребкредитам — на 12% меньше, чем годом ранее, и на 9% меньше, чем в третьем квартале. Число выданных ссуд сократилось на 7 и 3% соответственно.

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Аналогичная тенденция и в сегменте кредитных карт: в октябре—декабре 2019-го их выдачи упали до 159,3 миллиарда рублей (минус 11% год к году и минус 4% к июлю-сентябрю). Число одобренных кредиток упало на 16% в годовом выражении.

Падение выдач кредитов — следствие регуляторного давления на банки в части введения ПДН, считает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин, напоминая, что правила предоставления беззалоговых кредитов изменились именно с четвертого квартала прошлого года. Введение ПДН «наложило свой отпечаток» на динамику выдач, констатировал и директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

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