Поезда под Иркутском задержались из-за схода 30 вагонов с углем

Поезд дальнего следования и две электрички задерживаются из-за схода 30 вагонов с углем под Иркутском. Пассажиров пригородного электропоезда увезли до мест назначения на автобусах, сообщили сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги.

В среду на станции Мегет сошли 30 вагонов с углем. Никто не пострадал, угрозы для экологии также нет. Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

В связи с ликвидацией последствий схода на станции Мегет на два часа позже от действующего расписания отправились два пригородных поезда. Поезд дальнего следования Иркутск — Усть-Илимск задерживается почти на два часа.

Пассажиров электричек, следовавших в Иркутск и до ближайших к областному центру станций, развозили на автобусах до мест назначения. Восстановительные работы на станции продолжаются. Они не прерывались всю ночь. На месте происшествия работают четыре восстановительных поезда, восемь единиц тяжелой техники и более 150 железнодорожников.