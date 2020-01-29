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Поезда под Иркутском задержались из-за схода 30 вагонов с углем

Источник:
Sibnet.ru
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Поезд дальнего следования и две электрички задерживаются из-за схода 30 вагонов с углем под Иркутском. Пассажиров пригородного электропоезда увезли до мест назначения на автобусах, сообщили сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги.

В среду на станции Мегет сошли 30 вагонов с углем. Никто не пострадал, угрозы для экологии также нет. Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).


В связи с ликвидацией последствий схода на станции Мегет на два часа позже от действующего расписания отправились два пригородных поезда. Поезд дальнего следования Иркутск — Усть-Илимск задерживается почти на два часа.

Пассажиров электричек, следовавших в Иркутск и до ближайших к областному центру станций, развозили на автобусах до мест назначения. Восстановительные работы на станции продолжаются. Они не прерывались всю ночь. На месте происшествия работают четыре восстановительных поезда, восемь единиц тяжелой техники и более 150 железнодорожников.

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