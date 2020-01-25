Кремль прокомментировал «смену курса» для Украины

Россия не меняла своего политического курса на украинском направлении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал информацию о причинах возможной отставки помощника российского лидера Владислава Суркова, «Любые рассуждения на эту тему — это личная точка зрения», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что указа президента об отставке Суркова пока не было. Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале сообщил, что Сурков ушел с государственной службы.

Причиной такого решения политолог назвал смену курса на украинском направлении. По его словам, о своих дальнейших планах Сурков пообещал сообщить через месяц. Сурков с 2013 года является помощником президента России. Он курирует урегулирование ситуации на Украине.