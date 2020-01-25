Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?

Распродажа под названием «Киберпонедельник» станет первой в 2020 году — на этот раз шопоголиков ждут скидки от отечественных продавцов электроники, бытовой техники, одежды и других товаров. Чем российская акция отличается от зарубежной, когда ждать максимальных скидок и почему дата распродажи отличается от мировой?

Как появился «Киберпонедельник»

Впервые мировой «Киберпонедельник» состоялся в 2005 году, его родиной стали США. Маркетологи предположили, что после традиционной «Черной пятницы», которая считается самой крупной мировой распродажей, покупатели с удовольствием продолжат праздник шопинга. В итоге их ожидания оправдались.

В США акция проходит в конце ноября — начале декабря. Традиционно это первый понедельник, который идет после Дня благодарения, к которому и приурочена «Черная пятница». Фактически, заморский «Киберпонедельник» просто продолжает сезон рождественских распродаж.

Первоначально в акции принимали участие только онлайн-магазины электроники, однако постепенно в «Киберпонедельнике» стали участвовать и другие компании. Сейчас их количество превышает несколько тысяч. В этом году в США акция состоялась 2 декабря, однако российский «Киберпонедельник» решили проводить в другой день.

Когда пройдет российская распродажа

Впервые российская понедельничная распродажа состоялась в 2013 году. Решение выбрать другую дату объясняется просто — в России продажи техники в январе резко падают, поэтому распродажа должна сгладить традиционные убытки торговых сетей.

В этом году «Киберпонедельник» в России состоится 27 января 2020 года, а скидки будут действовать целых три дня — еще одно отличие от западного аналога. Старт распродажи — ровно 27 января в 00.00 по московскому времени. На официальном сайте акции указывается, что время скидок завершится 29 января в 23.59.

«Киберпонедельник» пройдет под контролем Российской ассоциации электронных коммуникаций, Ассоциации компаний интернет-торговли и Регионального общественного центра интернет-технологий. Предполагается, что они будут проверять реальность предоставляемых продавцами скидок.

Какие скидки ожидаются

Список интернет-магазинов, которые участвуют в распродаже, каждый год расширяется. Окончательный список обычно формируется в последние часы перед стартом распродажи, организаторы продолжают принимать заявки на участие в акции.

В 2020 году в «Киберпонедельнике» поучаствуют магазины совершенно разной специализации, однако традиционно чаще все скидками шопоголиков заманивают ретейлеры электроники и бытовой техники.



Предварительный перечень участников можно посмотреть на официальном сайте распродажи . Например, скидки уже пообещали «Эльдорадо», «Связной», «Ситилинк», Onlinetrade, MediaMarkt, Huawei, Nokia, Samsung, а также множество других крупных торговых сетей и компаний. В отдельных случаях продавцы могут снизить цены на 90%, однако в основном они составят 10-20%.



