Сталкеров задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Украинские полицейские задержали двух сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.

«Во время патрулирования территории зоны отчуждения, вблизи отселенного села Корогод, работники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили двух мужчин, которые проникли туда незаконно», — говорится в сообщении.

Мужчины миновали контрольно-пропускные пункты и проникли в зону отчуждения с целью экстремального туризма, выяснили полицейские. В отношении сталкеров составили административные протоколы, им грозит штраф.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения на территории современных России, Белоруссии и Украины составила более 160 тысяч квадратных километров.