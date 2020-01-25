Образы Александра Петрова: от полицейского до убийцы

Актер Александр Петров всего за несколько лет обрел всенародную популярность, и если раньше его ругали за однообразие персонажей, то теперь его киноистория настолько разнообразна, что можно составить целую вереницу его интересных героев.



За десять лет работы в кинематографе Петров снялся в полусотне фильмов. Он играл роли хулигана, любовника, ВИЧ-инфицированного, полицейского, убийцы, солдата, хоккеиста, футболиста и многие другие. В день рождения актера (25 января Петрову исполняется 31 год) мы собрали самые контрастные роли артиста.

Поклонникам Петрова не придется скучать — только в 2020 году он появится на экранах в четырех фильмах. «Притяжение» уже вышло в прокат, 14 февраля выходит продолжение мелодрамы «Лед 2», 27 февраля — драма «Зима», а 16 апреля — «Стрельцов».

«Т-34»

В военном фильме Петров сыграл роль настоящего мужчины, сильного и жестокого в бою и нежного с любимой женщиной. Сам артист рассказывал в интервью, что тема Великой отечественной войны у него была глубоко проработана еще в ГИТИСе, поскольку его преподаватель застал войну ребенком и эта тема была него крайне серьезной в проработке.

Фото: © кадр из фильма «Т-34»

В «Т-34» Александр Петров в образе курсанта Николая Ивушкина вынужден принять командование единственным уцелевшим танком и вступить в неравное противостояние с немецкой танковой ротой, приближавшейся к Москве. Персонажу приходится пережить немецкий концлагерь и решиться на геройский поступок — бежать, защищая себя, своих соотечественников и возлюбленную.

«Герой»

В «Герое» Петров сыграл как раз не героя. Почему этот образ принципиально отличается от стандартного амплуа актера? Главное, что увидит зритель на экране — не закрученный шпионский сюжет, а обиженного и недолюблёного папой мальчика, воплотившегося в Александре Петрове. Роль этим и хороша, что на протяжении всей ленты он не превращается из гадкого утенка в лебедя, а наоборот.

Фото: © кадр из фильма «Герой»

По сюжету «Героя», спецагент Андрей Родин оказался в тянут в шпионскую игру, в ходе которой узнает, что его отец, считавшийся погибшим, жив, а близкие и любимые люди выдают себя вовсе не за тех, кем являются. Конечно, в фильме одеяло на себя невольно тащит Владимир Машков (по сюжету отец Родина), но Петрова недооценить здесь нельзя, антигеройские роли ему тоже по плечу.

«Текст»

Фильм, снятый по одноименному роману Дмитрия Глуховского, позволил кардинально сменить Петрову амплуа. В «Тексте» он стал мрачным, нелюдимым парнем, который лишен всего. По сюжету, он выходит из тюрьмы, и встретившись со своим обидчиком, убивает его, а по стечению обстоятельств присваивает всю его жизнь, которая заключена в телефоне.

Фото: © кадр из фильма «Текст»

Сам Петров признался, что эта одна из самых тяжелых ролей в его карьере. «Было тяжело даже физически, не мог нормально спать… Я только одним "Текстом"» горел и жил. Психологически, конечно, тяжело, потому что ты постоянно в шкуре героя и знаешь, что завтра будет следующий съемочный день и тебе снова нужно будет надеть свитер, который уже стал родным», — говорил Перов в интервью Film.ru.

«Вторжение»

Во «Вторжении» режиссера Федора Бондарчука, Перов сыграл второстепенную роль, что уже в принципе непривычно для поклонников артиста, поскольку уже сложился некий стереотип — если Александр Петров, то роль главная. Актер здесь сыграл бывшего бунтаря, парня главной героини Артема Ткачева.

Фото: © кадр из фильма «Вторжение»

После событий в фильме «Притяжение» он сильно изменился, как раз в первом фильме он сыграл типичную для себя роль. Во «Вторжении» он умерил свои пыл, стал мудрее и спокойнее, в какой-то степени даже потеряв смысл к жизни. Теперь он готов стать героем ради блага любимых, а не эмоциональный бунтарем, не видящим цели.

«Стрельцов»

Пока сложно оценить, будет ли здесь знакомый зрителям Петров, или он сможет по истине удивить своих поклонников, но фильм «Стрельцов», который выйдет на экраны 16 апреля 2020 года. Но все же стоит ожидать интересное перевоплощение артиста, ведь его персонаж — именитый футболист со сложной историей. Интересно, как актер воплотит двоякий образ на экране — Эдуарда Стрельцова на пике карьеры обвинили в изнасиловании.

Фото: © кадр из фильма «Стрельцов»

У Александра Петрова важная миссия — пролить свет на реальную историю и сформировать отношение к реальному спортсмену. Ведь, несмотря на то, что история художественная, зрители зачастую принимаю ее за истину.



