НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Образы Александра Петрова: от полицейского до убийцы

Источник:
Sibnet.ru
97 0
Фото: © actorsashapetrov instagram.com/actorsashapetrov

Актер Александр Петров всего за несколько лет обрел всенародную популярность, и если раньше его ругали за однообразие персонажей, то теперь его киноистория настолько разнообразна, что можно составить целую вереницу его интересных героев.

За десять лет работы в кинематографе Петров снялся в полусотне фильмов. Он играл роли хулигана, любовника, ВИЧ-инфицированного, полицейского, убийцы, солдата, хоккеиста, футболиста и многие другие. В день рождения актера (25 января Петрову исполняется 31 год) мы собрали самые контрастные роли артиста.

Поклонникам Петрова не придется скучать — только в 2020 году он появится на экранах в четырех фильмах. «Притяжение» уже вышло в прокат, 14 февраля выходит продолжение мелодрамы «Лед 2», 27 февраля — драма «Зима», а 16 апреля — «Стрельцов».

«Т-34»

В военном фильме Петров сыграл роль настоящего мужчины, сильного и жестокого в бою и нежного с любимой женщиной. Сам артист рассказывал в интервью, что тема Великой отечественной войны у него была глубоко проработана еще в ГИТИСе, поскольку его преподаватель застал войну ребенком и эта тема была него крайне серьезной в проработке.

Фото: © кадр из фильма «Т-34»

В «Т-34» Александр Петров в образе курсанта Николая Ивушкина вынужден принять командование единственным уцелевшим танком и вступить в неравное противостояние с немецкой танковой ротой, приближавшейся к Москве. Персонажу приходится пережить немецкий концлагерь и решиться на геройский поступок — бежать, защищая себя, своих соотечественников и возлюбленную.

«Герой»

В «Герое» Петров сыграл как раз не героя. Почему этот образ принципиально отличается от стандартного амплуа актера? Главное, что увидит зритель на экране — не закрученный шпионский сюжет, а обиженного и недолюблёного папой мальчика, воплотившегося в Александре Петрове. Роль этим и хороша, что на протяжении всей ленты он не превращается из гадкого утенка в лебедя, а наоборот.

Фото: © кадр из фильма «Герой»

По сюжету «Героя», спецагент Андрей Родин оказался в тянут в шпионскую игру, в ходе которой узнает, что его отец, считавшийся погибшим, жив, а близкие и любимые люди выдают себя вовсе не за тех, кем являются. Конечно, в фильме одеяло на себя невольно тащит Владимир Машков (по сюжету отец Родина), но Петрова недооценить здесь нельзя, антигеройские роли ему тоже по плечу.

«Текст»

Фильм, снятый по одноименному роману Дмитрия Глуховского, позволил кардинально сменить Петрову амплуа. В «Тексте» он стал мрачным, нелюдимым парнем, который лишен всего. По сюжету, он выходит из тюрьмы, и встретившись со своим обидчиком, убивает его, а по стечению обстоятельств присваивает всю его жизнь, которая заключена в телефоне.

Фото: © кадр из фильма «Текст»

Сам Петров признался, что эта одна из самых тяжелых ролей в его карьере. «Было тяжело даже физически, не мог нормально спать… Я только одним "Текстом"» горел и жил. Психологически, конечно, тяжело, потому что ты постоянно в шкуре героя и знаешь, что завтра будет следующий съемочный день и тебе снова нужно будет надеть свитер, который уже стал родным», — говорил Перов в интервью Film.ru.

«Вторжение»

Во «Вторжении» режиссера Федора Бондарчука, Перов сыграл второстепенную роль, что уже в принципе непривычно для поклонников артиста, поскольку уже сложился некий стереотип — если Александр Петров, то роль главная. Актер здесь сыграл бывшего бунтаря, парня главной героини Артема Ткачева.

Фото: © кадр из фильма «Вторжение»

После событий в фильме «Притяжение» он сильно изменился, как раз в первом фильме он сыграл типичную для себя роль. Во «Вторжении» он умерил свои пыл, стал мудрее и спокойнее, в какой-то степени даже потеряв смысл к жизни. Теперь он готов стать героем ради блага любимых, а не эмоциональный бунтарем, не видящим цели.

«Стрельцов»

Пока сложно оценить, будет ли здесь знакомый зрителям Петров, или он сможет по истине удивить своих поклонников, но фильм «Стрельцов», который выйдет на экраны 16 апреля 2020 года. Но все же стоит ожидать интересное перевоплощение артиста, ведь его персонаж — именитый футболист со сложной историей. Интересно, как актер воплотит двоякий образ на экране — Эдуарда Стрельцова на пике карьеры обвинили в изнасиловании.

Фото: © кадр из фильма «Стрельцов»

У Александра Петрова важная миссия — пролить свет на реальную историю и сформировать отношение к реальному спортсмену. Ведь, несмотря на то, что история художественная, зрители зачастую принимаю ее за истину.


Еще по теме
Фильм дня: «Иллюзия обмана»
«Плохие парни навсегда»: черные копы на тропе войны
Выбор главного героя приквела «Голодных игр» разозлил фанатов
Мартин намекнул на альтернативный финал «Песни льда и пламени»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин восхитил палестинцев необычным поступком
•
Лукашенко пожаловался на «кинувшую» Москву
•
Китайцы вылечили первого больного коронавирусом
•
Россиянам заменят армию службой на «Почте России»
Как это работает
•
Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?
•
Все лгут: почему полиграф захватывает рынок
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Родители школьника-должника Сбербанка обжаловали решение суда
Сибирь 25.01.2020 09:34
Новосибирский «СКИФ»: зачем строят дорогущий синхротрон
Сибирь 25.01.2020 09:12
Строгий досмотр ввели на таможне Алтая из-за нового вируса
Сибирь 24.01.2020 23:07
Убийцу женщин на Алтае нашли через четверть века
Сибирь 24.01.2020 22:38
Самое популярное
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
59499
Определен источник нового коронавируса из Китая
9004
Microsoft подарила пользователям Windows 7 «прощальный баг»
8318
Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца
6076
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин восхитил палестинцев необычным поступком
•
Лукашенко пожаловался на «кинувшую» Москву
•
Китайцы вылечили первого больного коронавирусом
•
Россиянам заменят армию службой на «Почте России»
Подробности
•
Новосибирский «СКИФ»: зачем строят дорогущий синхротрон
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
«Бизнес на детях»: что изменит маткапитал на первенца?
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
Сибирь
•
Родители школьника-должника Сбербанка обжаловали решение суда
•
Новосибирский «СКИФ»: зачем строят дорогущий синхротрон
•
Строгий досмотр ввели на таможне Алтая из-за нового вируса
•
Убийцу женщин на Алтае нашли через четверть века
•
Крыша завода в Кузбассе обрушилась на рабочих
•
Бездомную семью из Забайкалья разыскивали полгода
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции
54
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
48
Российские радары засекли «невидимые» F-35
45
Капитализм разочаровал население планеты
41
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
39
Топ комментариев

Uynachalnica

Скоро все эти помощники в Москву не влезут, если так правительства менять...

Ibicaaa

думали что чиновников станет меньше, но путин создал просто новые должности. теперь ртов ещё больше кормить...

zotamok

От перестановки мест слагаемых нечего не поменяется! Там ещё одно Путин назначил Козака заместителем...

great_america

Как обычно российскию бюджет тратят в свое удовольствие.

zotamok

Греф это номенклатурщик, не имеющий экономического образования, но возглавляющий Сбербанк, а до этого...