Первые российские двигатели для МС-21 доставили в Иркутск

Первые турбореактивные двухконтурные двигатели ПД-14 доставили на Иркутский авиационный завод для установки на среднемагистральный авиалайнер МС-21, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«ПД-14 – один из наиболее совершенных российский авиационных двигателей. Он отличается экономичностью, высокой тяговооруженностью и надежностью», – цитирует пресс-служба представителя авиационного кластера госкорпорации.

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ПД-14 передали на участок досборки двигательных установок. И только после процедуры входного контроля начнется их установка на самолет. Первый полет МС-21 с новыми российскими двигателями в рамках летных испытаний ожидается в этом году.

ПД-14 – первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с учетом международных норм и требований. Он создавался с применением новейших технологий и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики и высокий уровень экологичности.

МС-21 — ближне- и среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Серийное производство лайнера планируют начать в 2021 году. Одним из основных эксплуатантов лайнера станет авиакомпания «Аэрофлот».