НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Правительство подумает над производством самолета «Байкал»

Источник:
Sibnet.ru
212 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета «Байкал» на основе прототипа ТВС-2ДТС, а также его сертификации с учетом реализации проекта по созданию легкого многоцелевого самолета, сообщается на сайте Кремля.

Президент поручил обратить особое внимание на объемы и источники финансирования соответствующих работ, а также его финансово-экономические и летно-технические параметры. Цельнокомпозитный самолет ТВС-2ДТС разработали в новосибирском СибНИА имени Чаплыгина на замену Ан-2 «Кукурузник».

«Байкал» — уникальное воздушное судно. Имеет крейсерскую скорость 300 километров в час. Это на 120 километров в час больше, чем у Ан-2, коммерческую загрузку три тонны, а расход топлива у него составляет около 200 литров в час, то есть практически такой же, что у Ан-2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДирижеры неба: как работают авиадиспетчеры

«Максимальный взлетный вес (самолета) 7,4 тысячи килограмма. То есть, имея тот же самый вес конструкции, что и у самолета разработки 1947 года, наш самолет позволяет поднимать на две тонны больше, и при этом лететь на 50% быстрее, чем его предшественник при том же расходе топлива», — сообщил в интервью Sibnet.ru директор СибНИА Владимир Барсук.

Однако в 2019 году Минпромторг объявил, что «Байкала» не будет, вместо него разработают алюминиевый моноплан. Барсук объяснил решение ведомства тем, что опыта производства композитных самолетов такого класса в России нет. Не оказалось ни одного производителя, который обладал бы подобными освоенными технологиями.

Ни одного конструкторского бюро, проектирующего подобные самолеты также нет. Плюс существуют проблемы сертификации: в России самолеты подобного класса, изготовленные из композитных материалов, не сертифицировались. То есть отсутствует целый ряд нормативно-правовых документов, которые необходимы для проведения их сертификации.

Правительство России по поручению президента должно до 31 января рассмотреть все эти вопросы и дать ответ, возможно ли производство нового цельнокомпозитного «Кукурузника».

Еще по теме
Красноярец придумал дом-погреб с солнечным отоплением
«Яндекс» показал заезды беспилотников по Лас-Вегасу
Авиапром отказался от нового «Кукурузника»
Авиакомпании оказались не готовы к самолету «Байкал»
смотреть все
Технологии #Техника
КАРТИНА ДНЯ
•
Президент созвал рабочую группу по изменению Конституции
•
Путин предложил кандидатуру нового премьера
•
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
•
Рубль обрушился после отставки правительства
Подробности
•
Перестройка Путина: главные тезисы послания президента
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
Как это работает
•
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Красноярцы потребовали от Усса защитить детей от «черного неба»
Сибирь 16.01.2020 11:37
Житель Шелехова поджег себя возле администрации
Сибирь 16.01.2020 11:25
Сибирские ученые выяснили время появления биосферы у Земли
Сибирь 16.01.2020 11:07
Мужчина застрелил пристава в суде в Кузбассе
Сибирь 16.01.2020 11:03
Самое популярное
США назвали Су-57 небоеспособным
18041
Курс доллара установил двухлетний рекорд
10481
Пользователям предложили бесплатный аналог Windows 7
8481
Новосибирец наткнулся на лыжу и погиб в Шерегеше
4342
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Президент созвал рабочую группу по изменению Конституции
•
Путин предложил кандидатуру нового премьера
•
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
•
Рубль обрушился после отставки правительства
Подробности
•
Перестройка Путина: главные тезисы послания президента
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
Сибирь
•
Красноярцы потребовали от Усса защитить детей от «черного неба»
•
Житель Шелехова поджег себя возле администрации
•
Сибирские ученые выяснили время появления биосферы у Земли
•
Мужчина застрелил пристава в суде в Кузбассе
•
Житель Тувы спас на пожаре соседа с детьми
•
Президент обратил внимание на самолет «Байкал»
Мультимедиа
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран признал поражение украинского лайнера ракетой
78
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
54
Иран объяснил ракетный удар по украинскому лайнеру
44
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
35
США объяснили присоединение Крыма к России
33
Топ комментариев

k2n

Решение не только "грамотное", но и давно спланированное, отрепетированное! При этой власти ничего случайного...

kygear

Их бы всех в Гулаг пока по америкам и израилям не разбежались.

Иркут 69

Они и выходить никуда не будут... смена табличек на кабинетах. От перестановки одинаковых винтиков, конструкция...

corrector

Они уже уходили не так давно, если вы помните дня на два

колобок11

Обычная перестановка в креслах ОН заранее всё просчитал, не зря новость вышла после послания, теперь...