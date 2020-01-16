Правительство подумает над производством самолета «Байкал»

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета «Байкал» на основе прототипа ТВС-2ДТС, а также его сертификации с учетом реализации проекта по созданию легкого многоцелевого самолета, сообщается на сайте Кремля.

Президент поручил обратить особое внимание на объемы и источники финансирования соответствующих работ, а также его финансово-экономические и летно-технические параметры. Цельнокомпозитный самолет ТВС-2ДТС разработали в новосибирском СибНИА имени Чаплыгина на замену Ан-2 «Кукурузник».

«Байкал» — уникальное воздушное судно. Имеет крейсерскую скорость 300 километров в час. Это на 120 километров в час больше, чем у Ан-2, коммерческую загрузку три тонны, а расход топлива у него составляет около 200 литров в час, то есть практически такой же, что у Ан-2.

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«Максимальный взлетный вес (самолета) 7,4 тысячи килограмма. То есть, имея тот же самый вес конструкции, что и у самолета разработки 1947 года, наш самолет позволяет поднимать на две тонны больше, и при этом лететь на 50% быстрее, чем его предшественник при том же расходе топлива», — сообщил в интервью Sibnet.ru директор СибНИА Владимир Барсук.

Однако в 2019 году Минпромторг объявил, что «Байкала» не будет, вместо него разработают алюминиевый моноплан. Барсук объяснил решение ведомства тем, что опыта производства композитных самолетов такого класса в России нет. Не оказалось ни одного производителя, который обладал бы подобными освоенными технологиями.

Ни одного конструкторского бюро, проектирующего подобные самолеты также нет. Плюс существуют проблемы сертификации: в России самолеты подобного класса, изготовленные из композитных материалов, не сертифицировались. То есть отсутствует целый ряд нормативно-правовых документов, которые необходимы для проведения их сертификации.

Правительство России по поручению президента должно до 31 января рассмотреть все эти вопросы и дать ответ, возможно ли производство нового цельнокомпозитного «Кукурузника».