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Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Доктрины продовольственной безопасности РФ, устанавливающий, в частности, обязательный уровень производства продуктов питания для внутреннего потребления, соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации

Так, в стране для российского рынка должно производиться не менее 90% сахара и растительного масла (прежние показатели — 80%), а также не менее 85% рыбной продукции (ранее — 80%). Показатели по остальным продуктам остались без изменений, говорится в документе.

Показатель «продовольственная независимость» теперь будет определяться по-новому. Ее теперь станут оценивать исходя из того, насколько страна сама обеспечивает себя той или иной продукции, а не доли отечественного производства в общем объеме потребления. Новый подход можно эффективно использовать для оценки как состояния продовольственного рынка в разрезе регионов, так и экспортного потенциала государства в целом.

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Утвержденный Путиным документ предполагает повышение урожайности основных культур и плодородия земель, их рациональное использование и развитие мелиорации, вовлечение в оборот неиспользуемых пахотных площадей.

Доктрина также нацелена на развитие племенного дела, селекции и семеноводства, предусматривает повышение контроля качества и безопасности пищевой продукции, на ее соответствие обязательным требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

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HAAN27

Я уж подумал что Дима пчёлок будет разводить.

-Керя-

Поставили на должность зам по (нефиг) делать...

aleks.flow

какая-то безысходность в стране ....

Partpa103

И кого вы хотели этим удивить?? Не было даже малейшего сомнения в том, что бордель и девки останутся...

GammiPluh

Если не брать во внимание что он находится при исполнении ни чего тут такого нет, каждый раз заливаю...