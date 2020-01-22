Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Доктрины продовольственной безопасности РФ, устанавливающий, в частности, обязательный уровень производства продуктов питания для внутреннего потребления, соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации

Так, в стране для российского рынка должно производиться не менее 90% сахара и растительного масла (прежние показатели — 80%), а также не менее 85% рыбной продукции (ранее — 80%). Показатели по остальным продуктам остались без изменений, говорится в документе.

Показатель «продовольственная независимость» теперь будет определяться по-новому. Ее теперь станут оценивать исходя из того, насколько страна сама обеспечивает себя той или иной продукции, а не доли отечественного производства в общем объеме потребления. Новый подход можно эффективно использовать для оценки как состояния продовольственного рынка в разрезе регионов, так и экспортного потенциала государства в целом.

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Утвержденный Путиным документ предполагает повышение урожайности основных культур и плодородия земель, их рациональное использование и развитие мелиорации, вовлечение в оборот неиспользуемых пахотных площадей.

Доктрина также нацелена на развитие племенного дела, селекции и семеноводства, предусматривает повышение контроля качества и безопасности пищевой продукции, на ее соответствие обязательным требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.