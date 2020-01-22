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Госдума представит план по реализации послания Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума 22 января сформулирует предложения по реализации положений послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

Все комитеты к среде направят свои идеи на тему реализации послания главы государства. Депутаты рассчитывают, что исполнительная власть также представит соответствующий законотворческий план.

Предполагается, что большую часть нужных для реализации законопроектов внесет правительство. Однако для ускорения процедур парламентарии могут самостоятельно внести часть документов на рассмотрение.

В частности, среди вопросов, которые потребуют законодательного реагирования: увеличение материнского капитала, поддержка многодетных семей, вопросы образования, медицины. При этом ключевым пакетом инициатив станут грядущие изменения Конституции.

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