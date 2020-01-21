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Таяние льдов Арктики изменило сибирские пещеры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Skitterphoto / Pixabay License

Активное таяние льдов Арктики может повлиять на вечную мерзлоту и способствовать высвобождению из нее большого количества углерода. На изменение климата указали процессы в сибирских пещерах, сообщили ученые из Института земной коры СО РАН, спелеоклуба «Арабика», Геологической службы Израиля, Оксфордского университета и Нортумберлендского университета Великобритании.

Пещеры — уникальный регистратор палеоклиматических изменений. Сталагмиты, сталактиты, натечные формы и другие виды спелеотем могут образовываться, когда породы над пещерой находятся в талом состоянии, а вода свободно циркулирует в почве и горных породах.

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«Мы изучили сибирские пещеры Ленская Ледяная (Якутия) и Ботовская (Иркутская область), расположенные в разных геокриологических зонах. Сталагмиты в этих пещерах росли в благоприятных условиях, когда были влага и тепло», — цитирует «Наука в Сибири» кандидата геолого-минералогических наук Александра Кононова.

Сталагмиты в сибирских пещерах росли сотни тысяч лет назад. Сейчас эти пещеры безводны, и спелеотемы в них не растут. Но исследования показали, что в районе Ленской Ледяной пещеры на рубеже 400 тысяч лет сформировалась толща многолетнемерзлых пород и оставалась стабильной до настоящего времени, несмотря на более теплые периоды.

Сейчас в пещере происходят изменения, которые могут указывать на сокращение объемов многолетнего арктического льда, что неизбежно приведет к таянию вечной мерзлоты и высвобождению из нее большого количества углерода.

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physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.

Danilon

Я уже даже знаю результат голосования ...

Иркут 69

В этом и весь цимес. Предлагается голосовать за весь пакет чохом и даже назначены сроки. Неизвестным...

Danilon

Но приму участие в голосовании обязательно ! Хотя бы какой-нибудь орган в бумажке нарисую как обычно.