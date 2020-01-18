Установлена единственная причина гибели динозавров

К исчезновению динозавров привело падение гигантского метеорита, а не вулканическая активность, выяснили ученые из Йельского университета в США.

Исследователи установили, что извержения вулканов в регионе Деканские траппы влияли на окружающую среду задолго до массового вымирания динозавров, которое случилось 66 миллионов лет назад, пишет Phys.org.

Группа ученых для установления точного выброса вулканического газа сравнила глобальное изменение температуры и наличие изотопов углерода из морских окаменелостей с моделями климатического эффекта, который образуется в результате мощного выброса углекислого газа.



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Оказалось, что большая часть углекислого газа попала туда задолго до удара метеорита. Вулканическая активность в позднем меле вызвала постепенное глобальное повышение температуры примерно на два градуса, но не массовое вымирание.

Некоторые виды мигрировали к Северному и Южному полюсам, но вернулись задолго до столкновения с астероидом. Получается, что метеоритный удар был единственной причиной смерти динозавров.

Ранее было установлено, что астероид диаметром в десять километров упал на территории нынешнего полуострова Юкатан в США, получившийся взрыв превосходил по мощности детонацию всего современного мирового запаса ядерного оружия.