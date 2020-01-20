Chrome OS предсказали геймерское будущее

Команда операционной системы от Google занимается реализацией официальной поддержки Steam, сообщил директор по продукту Chrome OS Кан Лю.

Предполагается, что Steam будет работать в окружении Linux, запускаемом внутри системы, пишет издание Android Police. Сроки реализации проекта пока неизвестны, однако разработчики Chrome OS могут получить поддержку от Valve.

Клиент Steam для Linux-систем существует, однако официальной поддержки и оптимизации под Chrome OS у него нет. Кроме этого, Chromebook обычно работают на бюджетном «железе», которое не предназначено для игр.

Однако скоро ситуация может измениться, в продаже должны появиться новые Chromebook на базе процессоров AMD, уточнил представитель команды разработчиков.