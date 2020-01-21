Фильм дня: «Темный рыцарь»

История о Бэтмене с Кристианом Бэйлом в главной роли стала одной из самых успешных картин в истории кино всех времен.

Сюжет повествует о противостоянии Бэтмена и Джокера и о борьбе с преступностью в Готэме. Фильм продолжает историю фильма «Бэтмен: Начало», когда зрителю уже известны «заслуги» героя перед жителями Готэма. Но в новой картине Бэтмену придется многое переосмыслить, чтобы злодеи не смогли добиться своей цели.

В супергеройском боевике с элементами неонуара от режиссёра Кристофера Нолана есть все: и драматическая линия, где в любовном треугольнике между Брюсом Уэйном, Рэйчел и Харви Дентом удачно найден выход, и юмор, который в основном заключен в диалогах Бэтмена со своими помощниками.

Высокие оценки кинокритиков изначально поднимают планку ожиданий от фильма, поэтому зрителю, кто еще не познакомился с невероятной историей Нолана, нужно понимать, на что они идут. Фильм длиной почти в 2,5 часа совершенно не затянут, хотя с каждым новым эпизодом возникает желание узнать развязку.

Стоит обратить внимание на повороты сюжета, которые могут привести зрителя в недоумения, а также на блестящую актерскую игру Бэйла и Хита Леджера (Джокер). Последний посмертно был награжден «Оскаром».

Зрителей порадует присутствие в фильме актеров Моргана Фримана и Майкла Кейна, их присутствие в кадре не так велико, но оторваться от их сюжетных линий невозможно — настолько они обаятельны и колоритны их роли. Фильм без сомнений достоин просмотра.