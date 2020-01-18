Путин пообещал выплатить ветеранам по 75 тысяч рублей

Все ветераны Великой Отечественной войны в этом году получат к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне по 75 тысяч рублей, заявил президент Владимир Путин. Труженикам тыла к празднику выплатят по 50 тысяч рублей.

«75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тысяч — труженикам тыла», — сказал глава государства на встрече в Санкт-Петербурге с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.

Путин напомнил, что обычно к годовщине Победы выплаты составляют по десять тысяч рублей ветеранам и пять тысяч — труженикам тыла. В послании Федеральному собранию президент подчеркнул важность предстоящего юбилея.

2020 год в России официально объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.