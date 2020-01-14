Белоруссия отвергла российскую нефть

Минск не будет покупать российскую нефть на предлагаемых условиях, правительство и нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии ищут альтернативные маршруты поставок, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

Соответствующие предложения разосланы альтернативным поставщикам в Польше, странах Балтии, на Украине, коммерческие службы предприятий ведут переговоры «практически в ежедневном режиме», передает агентство БЕЛТА.



При этом Крутой выразил надежду, что вскоре эти переговоры дадут результат, а также напомнил про российский налоговый маневр, из-за которого стоимость нефти для Белоруссии с каждым годом будет расти

Минск сейчас отказывается платить премии российским нефтяным компаниям, о размере которых договорились в 2011 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее возмутился предложением России покупать нефть по ценам «выше мировых».