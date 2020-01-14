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Путин и Буш станцевали под «Барыню». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Кремль опубликовал архивное видео 12-летней давности, на котором президенты Владимир Путин и Джордж Буш-младший зажигательно танцуют под «Барыню».

«Американский лидер прилетел в Сочи с "прощальным визитом" — это последняя встреча Путина и Буша в ранге президентов», — говорится на сайте 20.kremlin.ru.

Буш-младший провел в Сочи два дня в апреле. Президенты смотрели выступление хора кубанских казаков, а затем сами присоединились к пляскам.

Проект «Путин.20» — это альбом, состоящий из архивных фотографий и видеозаписей, в основном личных фотографов и операторов президента. Он включает материалы с 2000 по 2009 годы.

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