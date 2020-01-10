Путину продемонстрировали «неотвратимое оружие»

Видео с пуском гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море попало в Сеть.

Боевая стрельба была выполнена парой истребителей МиГ-31К, кадры пуска распространил телеканал «Звезда». За ходом учений с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Всего в маневрах были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России. Отмечается, что российский флот провел крупное и успешное учение.

Скорость ракеты после запуска достигала 10 Махов — около 12 тысяч километров в час. Существующие противоракеты не могут поразить такую цель, поэтому гиперзвуковое оружие называют «неотвратимым».

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые представил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Отличительными особенностями ракеты являются ее скорость, в десять раз превышающая скорость звука.