Шэрон Стоун выразила симпатию Владимиру Путину

Актриса Шерон Стоун сравнила лидерские и человеческие качества руководителей России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

В контексте сравнения, Стоун отметила, что Путин в отличии от Трампа не подражатель, а «сильный лидер». Президент России, по ее мнению, управляет своей страной с достоинством и чувством гордости. Тем не менее актриса не хотела бы оказаться под властью Путина.

«Я не хочу, чтобы он (Путин) управлял моей страной, но я не против того, как он управляет своей страной. Я просто хочу, чтобы он держался подальше от моей», — сказала Шэрон Стоун в интервью изданию GQ.