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Шэрон Стоун выразила симпатию Владимиру Путину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Актриса Шерон Стоун сравнила лидерские и человеческие качества руководителей России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

В контексте сравнения, Стоун отметила, что Путин в отличии от Трампа не подражатель, а «сильный лидер». Президент России, по ее мнению, управляет своей страной с достоинством и чувством гордости. Тем не менее актриса не хотела бы оказаться под властью Путина.

«Я не хочу, чтобы он (Путин) управлял моей страной, но я не против того, как он управляет своей страной. Я просто хочу, чтобы он держался подальше от моей», — сказала Шэрон Стоун в интервью изданию GQ.

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Топ комментариев

nicollaich

Пусть Киев вспомнит "случайно" сбитый украинской ракетой российский ТУ-154 над Чёрным морем в 2001-м...

Лама сибирь

это из мыльной оперы майских указов ?

corrector

Какой может быть рост в стране где вместо того чтобы работать люди без конца пишут какие-то...

ivan-chumakov

Рост 1,5 инфляция 5% ммм... ну вот вот уже почти с колен встали...

nastya19944

Скоро будет штраф, за дыхание воздухом