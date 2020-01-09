НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Ученые показали процесс излечения рака за секунду

Источник:
Sibnet.ru
248 1
Фото: Romina.cialdella / CC BY-SA 4.0

Ученые подтвердили эффективность метода протонной лучевой терапии рака, курс лечения при котором занимает около секунды, обнародовав итоговые результаты многолетнего исследования.

Лучевая терапия является популярным видом лечения злокачественных опухолей. Чаще всего для этого используется фотонное излучение, однако в последнее время для облучения больных тканей стали использовать протоны, которые меньше повреждают здоровые ткани.

Ученые из Онкологического центра при Пенсильванском университете в США провели сравнительное исследование, результаты которого подтвердили, что протонная терапия на две трети снижает риск побочных эффектов по сравнению с обычной лучевой терапией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОбнаружена неизвестная ранее причина рака

При этом показатели излечения у пациентов, которые получали один из двух вариантов лечения, были практически одинаковыми. Описание эксперимента приводится в журнале International Journal of Radiation Oncology, Biology, and Physics.

Из-за большой массы протонов по сравнению с электронами их поперечное рассеяние в ткани невелико. В результате пучок излучения точнее фокусируется на опухоли, минимально повреждая соседние ткани, отмечается в статье.

Главное преимущество такого лечения — возможность провести полноценный курс за один сеанс, длительность которого составляет менее одной секунды, тогда как обычная лучевая терапия требует нескольких недель.

Еще по теме
Ученые рассказали о тайнах царских курганов Горного Алтая
Археологи выкопали на Таймыре самые «северные» шахматы в мире
Томские ученые отправят в космос принтер и наноспутники
Ученые посоветовали снижающий давление напиток
смотреть все
Технологии #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Киев назвал попадание ракеты среди версий гибели Boeing в Иране
•
Фотошпионы засняли внедорожник Aurus Komendant
•
Смартфон iPhone рекордно подешевел
•
Ученые показали процесс излечения рака за секунду
Подробности
•
Крысы и танки появились в колониях Сибири. ФОТО
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
•
Уроки прошлого: почему 20-е годы лихорадят Россию
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
Как это работает
•
Все астрономические события 2020 года
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как пережить 2020 год: советы для знаков Зодиака
•
Переосмысленное бунгало: новые тренды в интерьере
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Крысы и танки появились в колониях Сибири. ФОТО
Сибирь 09.01.2020 18:14
Омская школьница убила мать молотком за день до Нового года
Сибирь 09.01.2020 18:14
Женщина погибла за рулем Honda в жестком ДТП в Новосибирске
Сибирь 09.01.2020 17:28
Федеральный бюджет выделит на онкодиспансер в Бурятии 1 млрд
Сибирь 09.01.2020 17:22
Самое популярное
Выигравший миллиард рублей в лотерею россиянин «исчез»
6367
Пойманная на удочку ондатра атаковала рыбака
4683
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
3877
НЛО засняли в Новокузнецке
3645
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Киев назвал попадание ракеты среди версий гибели Boeing в Иране
•
Фотошпионы засняли внедорожник Aurus Komendant
•
Смартфон iPhone рекордно подешевел
•
Ученые показали процесс излечения рака за секунду
Подробности
•
Крысы и танки появились в колониях Сибири. ФОТО
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
•
Уроки прошлого: почему 20-е годы лихорадят Россию
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
Сибирь
•
Крысы и танки появились в колониях Сибири. ФОТО
•
Омская школьница убила мать молотком за день до Нового года
•
Женщина погибла за рулем Honda в жестком ДТП в Новосибирске
•
Федеральный бюджет выделит на онкодиспансер в Бурятии 1 млрд
•
Место для строительства метро определили в Красноярске
•
Сноубордисты в Чите сорвались с подъемника
Мультимедиа
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин озаботился проблемой бедности россиян
100
Иран разбомбил американскую военную базу
98
Путин запустил «Турецкий поток»
55
Иран признал Пентагон террористической организацией
50
Трамп пообещал нанести удар по 52 объектам Ирана
44
Топ комментариев

stillixon

Холопы и есть,потому как если бы не холопы, то набили бы ему морду за такие слова,а так на правду не...

Иркут 69

А чего ему бояться? Раз толпа хватает бумажки, то они и есть те, за кого их считает Жырик. А холопов...

Uynachalnica

Цитата«Как говорится в русской пословице: "Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена"»,...

nicollaich

Пусть Киев вспомнит "случайно" сбитый украинской ракетой российский ТУ-154 над Чёрным морем в 2001-м...

Danilon

Жирик проспался. Ну такие себе отмазки. Не очень. Хоть бы придумал что-то весёлое. Хотя ЭТОМУ народу...