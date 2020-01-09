Ученые показали процесс излечения рака за секунду

Ученые подтвердили эффективность метода протонной лучевой терапии рака, курс лечения при котором занимает около секунды, обнародовав итоговые результаты многолетнего исследования.



Лучевая терапия является популярным видом лечения злокачественных опухолей. Чаще всего для этого используется фотонное излучение, однако в последнее время для облучения больных тканей стали использовать протоны, которые меньше повреждают здоровые ткани.

Ученые из Онкологического центра при Пенсильванском университете в США провели сравнительное исследование, результаты которого подтвердили, что протонная терапия на две трети снижает риск побочных эффектов по сравнению с обычной лучевой терапией.



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При этом показатели излечения у пациентов, которые получали один из двух вариантов лечения, были практически одинаковыми. Описание эксперимента приводится в журнале International Journal of Radiation Oncology, Biology, and Physics.

Из-за большой массы протонов по сравнению с электронами их поперечное рассеяние в ткани невелико. В результате пучок излучения точнее фокусируется на опухоли, минимально повреждая соседние ткани, отмечается в статье.

Главное преимущество такого лечения — возможность провести полноценный курс за один сеанс, длительность которого составляет менее одной секунды, тогда как обычная лучевая терапия требует нескольких недель.