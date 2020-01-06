Telegram отказался контролировать платформу TON

Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу Telegram Open Network после ее запуска, говорится на сайте сервиса.

«После запуска платформы Telegram займет ту же позицию, что и любая другая сторона в отношении TON», — говорится в сообщении. Отмечается, что код TON всегда будет открытым и общедоступным.

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Также сообщается, что сотрудники Telegram не будут иметь какого-либо отношения к голосованию или авторизации через блокчейн. Решение было принято во избежание представления о том, что Telegram может осуществлять контроль над TON.



Ранее Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams. В них указывается, что Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.

Планы запустить платформу для криптовалюты Gram были озвучены руководством Telegram два года назад. Комиссия по ценным бумагам и биржам США позднее усомнилась в легальности оборота криптовалюты Telegram, запуск платформы отложили до весны 2020 года.