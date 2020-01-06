WhatsApp атаковал «новогодний вирус»

Мессенджер WhatsApp наводнил опасный спам, который содержит ссылки на страницы с вирусами, широкомасштабная рассылка начались в дни новогодних праздников.

Пользователи рискуют подписаться на платные услуги, «слить» персональные данные или заразить смартфон вредоносным программным обеспечением, предупреждают эксперты. Ссылки обычно маскируются под поздравительные послания, пишет Gizchina.



Отмечается, что WhatsApp является самым популярным клиентом для обмена сообщениями в мире, в результате это открывает широкие возможности для мошенничества. По предварительным данным, жертвами атаки могут стать сотни тысяч пользователей.

Сейчас разработчики мессенджера работают над функцией, которая позволит автоматически удалять групповые сообщения через установленное время. Однако пока спасти устройство от заражения можно только с помощью внимательности.