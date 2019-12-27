WhatsApp ввел «исчезающие сообщения»

Функция исчезающих сообщений появилась в новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android.

Новая функция будет доступна только в групповых чатах. Она позволит освободить память телефона от старых сообщений, автоматически удаляя их, пишет WABetaInfo. При этом включить такую автоматическую «очистку» смогут только администраторы, для обычных участников групп она будет недоступна.



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Ранее WhatsApp получил функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания в приложении. Она называется WhatsApp Reminders и доступна по платной подписке на всех устройствах с установленной программой.

Приложение WhatsApp — один из самых популярных в мире программ для обмена сообщениями, по данным на февраль прошлого года, мессенджером пользовались более полутора миллиардов человек.