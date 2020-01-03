Красноярцы сняли на видео прыжок мужчин с 24-го этажа с парашютом

На кадрах заметно, как двое мужчин встают на перила. Этажом ниже, на соседнем балконе, стоят две девушки, которые никак не реагируют на происходящее. Затем мужчины прыгают, парашюты раскрываются и экстремалы, благополучно минуя падение в Енисей, приземляются.





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Видео, которые очевидцы выложили в Сеть, заинтересовало не только пользователей, но и правоохранительные органы. Управление МВД России по Красноярскому краю проводит проверку поступившей информации о прыжке двух парашютистов с балкона, пишет ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.





Это не первый случай подобных экстремальных развлечений в России. Так, в январе 2018 года мужчина спрыгнул с парашютом с 27 этажа высотки в Мурино под Санкт-Петербургом и благополучно приземлился.







В 2015 году еще один мужчина также спрыгнул с высотного здания в Санкт-Петербурге. Но приземление оказалось неудачным. Парашют зацепился за одну из осветительных опор возле торгового центра и прыгуну пришлось ждать помощи, болтаясь на опоре.

Жители Красноярска в первый день нового года устроили прыжки с парашютом с 24-го этажа в микрорайоне Белые Росы. Соседи сняли происходящее на видео и выложили в Сеть.