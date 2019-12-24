Лукашенко потребовал от России компенсаций за Чернобыль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России помочь республике дешевым газом в качестве компенсации за Чернобыльскую катастрофу.

Белорусский лидер напомнил, что Чернобыльскую АЭС республика не строила, не эксплуатировала и не взрывала, однако «80% горя» упало именно на Белоруссию, и только все оставшееся — на Украину и Брянскую область, передает «Интерфакс».



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Лукашенко также отметил, что его страна до сих не преодолела последствий катастрофы и люди, живущие вблизи зоны отчуждения, до сих пор не могут сжигать в печке дрова из-за радиационного заражения.

«Советский Союз развалился, кто помогать будет? И вы сегодня за десять долларов за газ торгуетесь?» — подчеркнул президент Белоруссии, комментируя отказ российских властей предоставить скидку на топливо.

На территории Белоруссии находятся 96 покинутых в результате аварии в Чернобыле населенных пунктов. Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.