Известный режиссер Галина Волчек госпитализирована

Известный режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек экстренно госпитализирована с воспалением легких, сообщил директор театра Игорь Павлов. По неподтвержденной информации, Волчек впала в кому.

«Галина Борисовна госпитализирована, она находится в Боткинской больнице», — цитирует РИА Новости Павлова.

Несколько Telegram-каналов, а также телеканал РЕН ТВ сообщили, что 86-летняя Волчек впала в кому. Ее госпитализировали вечером в понедельник с болями в груди.

Волчек — одна из сооснователей театра «Современник», созданного в 1956 году. Она пришла туда как актриса, в начале 1960-х стала ставить спектакли. С 1971 года она стала его главным режиссером, с 1989 года — художественным руководителем. Снималась в фильмах «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», «Король Лир», «Осенний марафон», «Уникум».