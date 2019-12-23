Путин проехал по Крымскому мосту на локомотиве

Президент Владимир Путин проехал в кабине машиниста поезда по железнодорожной части Крымского моста маршрутом в Тамань из Керчи.

Глава государства также пообщался с рабочими, которые ехали вместе с Путиным. После этого Путин в режиме телемоста поучаствовал в церемонии отправления по мосту поезда из Петербурга в Севастополь.

‘Значительно мягче идёт, чем автомобильный’



Путин в кабине поезда уже на Керченском мосту pic.twitter.com/KAkBYKyawt — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 23 декабря 2019 г.

На церемонии запуска движения президент заявил, что в следующем году по мосту проедут порядка 14 миллионов человек, также будет провезено около 13 миллионов тонн грузов. Движение грузовых поездов откроют следующим летом.

Ожидается, что первый пассажирский поезд проедет по мосту 25 декабря, он привезет в Крым около 600 человек. Дорога займет у пассажиров 43 часа 25 минут, минимальная стоимость билетов составляет 2966 рублей.

Мост протяженностью 19 километров начали строить в феврале 2016 года. Стоимость сооружения оценивается в 228 миллиардов рублей.