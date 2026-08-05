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Российские волейболисты отказались от ЧМ по соображениям безопасности

Источник:
Sibnet.ru
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Волейбольный мяч
Фото: © Magnific

Мужская сборная России по волейболу не примет участия в чемпионате мира 2027 года в Польше «из соображений безопасности», сообщила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

«Что касается чемпионата мира 2027 года в Польше, было принято решение отказаться от участия из соображений безопасности. Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики», — сказал президент ВФВ Станислав Шевченко.

Международная федерация волейбола (FIVB) 8 июля приняла решение допустить сборные России по волейболу и пляжному волейболу к участию в международных турнирах.

Чемпионат мира по волейболу пройдет в Польше с 10 по 26 сентября 2027 года. На сайте ВФВ отмечается, что «продолжается проработка потенциального участия женской сборной в первом в истории Северной Америки чемпионате мира, который в 2027 году примут США и Канада».

При этом сборная России примет участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года.

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