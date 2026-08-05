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Испанская синхронистка обвинила сборную России в краже элемента

Источник:
Sibnet.ru
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Испанская синхронистка Алиса Ожогина
Фото: © @alisincro31

Испанская синхронистка с российскими корнями Алиса Ожогина обвинила сборную России в воровстве элемента в произвольной программе на чемпионате Европы в Париже.

Сборная России, выступающая на чемпионате Европы впервые с 2021 года, завоевала золото в произвольной программе команд. Победу удалось завоевать благодаря связке, которую подглядели у испанских синхронисток в полуфинале, рассказывала «Матч ТВ» главный тренер национальной команды по синхронному плаванию Светлана Ромашина. Главный секрет элемента заключается в том, что восемь спортсменок выполняют разные движения одновременно, создавая на воде «полный асинхрон и хаос».

«Сегодня у меня нет слов… Мне очень хотелось бы спросить их, что творилось у них в голове, когда они принимали это решение. Неужели золотая медаль настолько важна для вас, что не имеет значения, каким способом выиграна? Копировать у страны, которая обычно ниже вас? Это что, правильный путь? Украсть чужую идею?» — написала Ожогина в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Ожогина родилась в Москве, а переехала с родителями в Испанию, когда ей был один год. 25-летняя спортсменка входит в сборную страны по синхронному плаванию. На ее счету золотая, серебряная и пять бронзовых медалей чемпионата мира, бронза Олимпиады и золото чемпионата Европы.

Россиянки в произвольной программе показали результат 285,0346 балла, опередив сборные Испании (282,3541) и Италии (256,1558). В составе команды выступили Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Тут он точно победитель! Хотя бы в обещнии не поднимать пенсионный возраст, но, таки, преодолел себя!

-БЕРКУТ-

преодолел себя и не исполнил ни одного обещания, могёт...

Plaguer

Угу, из Таджикистана же сплошь с высшим образованием едут.Очень похоже на лоббирование интересов этнической...

dimans1000

Они вообще не нужны, самим работы не хватает