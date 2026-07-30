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«Яндекс Карты» запустили готовые маршруты для прогулок

Источник:
Sibnet.ru
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Яндекс карты
Фото: © Sibnet.ru

«Яндекс Карты» запустили возможность выбирать готовые маршруты для пеших прогулок. Пользователям доступны более 400 вариантов в 36 городах России, сообщает пресс-служба сервиса.

Каждый маршрут сопровождается описанием, фотографиями и аудиогидом, что позволяет использовать его как самостоятельную экскурсию. Их можно подобрать по продолжительности, тематике или району города.

Среди категорий — архитектура, природные достопримечательности, музеи, прогулки с детьми, активный отдых и другие. Все они формируются с помощью искусственного интеллекта, отмечается в сообщении.

Нейросеть анализирует интересные места, объединяет их в логичные пешеходные маршруты и создает текстовые описания на основе данных «Яндекс Карт». Озвучивание экскурсий также выполняет ИИ.

При подготовке маршрутов учитываются сезонность и актуальность информации о точках посещения. Найти подборку можно в мобильном приложении через раздел «Что посетить» или меню «Маршруты по городу».

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Топ комментариев

_ASUS__

давно пора ... щёлкать языком не кули ворочать

rumatam

ну и какие народные вопросы они решат...............

Очаков

Гонять на авто по кладбищу? Очень странное времяпровождение.

_ASUS__

включая модераторов ... цифровых сервисов ... атож вононокак бывает