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«Макс» вышел на первое место среди мессенджеров

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджер Max
Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер «Макс» по итогам июня 2026 года стал лидером по охвату месячной аудитории в России, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.

В прошлом месяце мобильное приложение и веб-версию мессенджера запустили 86,2 миллиона пользователей. На второй место опустился Telegram — его месячная аудитория сократилась до 75,69 миллиона человек.

Для сравнения — в апреле показатель Telegram составлял 87,92 миллиона пользователей, тогда мессенджер был на первом месте. Третью позицию по итогам июня занял WhatsApp с результатом 63,51 миллиона пользователей.

«Макс» также уверенно лидирует по среднесуточному охвату. В июне сервисом ежедневно пользовались 69,03 миллиона человек. У Telegram этот показатель составил 35,41 миллиона пользователей, у WhatsApp — 23,62 миллиона.

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Топ комментариев

Maniac.

Мед персоналу редко, но всё же повышают З/П и намного чаще реформируют. А учителя это одним словом "изгои"...

Удавиков

Да, да, да, куда же без лобби.

Maniac.

На какие только уловки не пойдут Майки, что львиная доля форточников перешли с 10 на 11. Ведь не раз...

Toscha42

Ну да, учителя теперь ЛЮДИ, а медсестры как говно за копейки бесправно убирали, так и дальше будут.