«Макс» вышел на первое место среди мессенджеров

Мессенджер «Макс» по итогам июня 2026 года стал лидером по охвату месячной аудитории в России, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.

В прошлом месяце мобильное приложение и веб-версию мессенджера запустили 86,2 миллиона пользователей. На второй место опустился Telegram — его месячная аудитория сократилась до 75,69 миллиона человек.

Для сравнения — в апреле показатель Telegram составлял 87,92 миллиона пользователей, тогда мессенджер был на первом месте. Третью позицию по итогам июня занял WhatsApp с результатом 63,51 миллиона пользователей.

«Макс» также уверенно лидирует по среднесуточному охвату. В июне сервисом ежедневно пользовались 69,03 миллиона человек. У Telegram этот показатель составил 35,41 миллиона пользователей, у WhatsApp — 23,62 миллиона.