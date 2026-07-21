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Названа самая опасная операционная система

Источник:
Sibnet.ru
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Windows 10
Фото: © Sibnet.ru

Операционная система Windows 10 является самой опасной по количеству выявленных уязвимостей, свидетельствуют результаты исследования компании Lansweeper.

Аналитики насчитали в «десятке» 1903 уязвимости, не закрытые патчами. При этом актуальная сборка Windows 11 имеет всего 652 уязвимости. Таким образом, устаревшая система примерно в три раза опаснее.

Существенная разница объясняется тем, что Microsoft прекратила регулярную поддержку Windows 10 14 октября 2025 года. С этого момента операционная система перестала получать бесплатные исправления.

Сейчас Windows 10 установлена на каждом шестом компьютере в мире, ее доля в середине 2026 года составляет 16,9%. При этом доля Windows 11 приблизилась к 79 процентам и продолжает расти.

Эксперты отмечают, что Windows XP и Windows 7 не получают обновлений безопасности гораздо дольше, в них накоплены тысячи критических уязвимостей, которые никогда не будут закрыты. Однако их доля на рынке ничтожно мала, поэтому их не включили в исследование.

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Топ комментариев

Удавиков

Да, да, да, куда же без лобби.

Maniac.

Мед персоналу редко, но всё же повышают З/П и намного чаще реформируют. А учителя это одним словом "изгои"...

Maniac.

Да по моему на украине военной промышленности уже нет. Там максимум крупноузловую сборку проводят (тупо...

Toscha42

Ну да, учителя теперь ЛЮДИ, а медсестры как говно за копейки бесправно убирали, так и дальше будут.