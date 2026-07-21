Названа самая опасная операционная система

Операционная система Windows 10 является самой опасной по количеству выявленных уязвимостей, свидетельствуют результаты исследования компании Lansweeper.

Аналитики насчитали в «десятке» 1903 уязвимости, не закрытые патчами. При этом актуальная сборка Windows 11 имеет всего 652 уязвимости. Таким образом, устаревшая система примерно в три раза опаснее.

Существенная разница объясняется тем, что Microsoft прекратила регулярную поддержку Windows 10 14 октября 2025 года. С этого момента операционная система перестала получать бесплатные исправления.

Сейчас Windows 10 установлена на каждом шестом компьютере в мире, ее доля в середине 2026 года составляет 16,9%. При этом доля Windows 11 приблизилась к 79 процентам и продолжает расти.

Эксперты отмечают, что Windows XP и Windows 7 не получают обновлений безопасности гораздо дольше, в них накоплены тысячи критических уязвимостей, которые никогда не будут закрыты. Однако их доля на рынке ничтожно мала, поэтому их не включили в исследование.