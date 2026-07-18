Новый чат-бот поможет россиянам получить пособия

Россияне теперь могут узнать о доступных мерах социальной поддержки через специальный чат-бот на «Госуслугах», сообщила пресс-служба Минтруда.

Граждане смогут описать в чат-боте свою жизненную ситуацию и получить информацию о положенных им выплатах или технических средствах реабилитации, а также о статусе продвижения уже поданных заявок.

Чат-бот позволит россиянам получать информацию о социальных услугах и отслеживать статус их получения по ранее поданным заявкам не только по принципу «единого окна», но и через удобные цифровые инструменты.

Отмечается, что нововведение окажется полезным для тех граждан, которые претендуют сразу на несколько видов социальной поддержки. Сейчас узнать о доступных мерах помощи и порядке их получения можно только по телефону или через письменное обращение в Единый контакт-центр.