НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Новый чат-бот поможет россиянам получить пособия

Источник:
Sibnet.ru
272 0
портал Госуслуг
Фото: © Sibnet.ru

Россияне теперь могут узнать о доступных мерах социальной поддержки через специальный чат-бот на «Госуслугах», сообщила пресс-служба Минтруда.

Граждане смогут описать в чат-боте свою жизненную ситуацию и получить информацию о положенных им выплатах или технических средствах реабилитации, а также о статусе продвижения уже поданных заявок.

Чат-бот позволит россиянам получать информацию о социальных услугах и отслеживать статус их получения по ранее поданным заявкам не только по принципу «единого окна», но и через удобные цифровые инструменты.

Отмечается, что нововведение окажется полезным для тех граждан, которые претендуют сразу на несколько видов социальной поддержки. Сейчас узнать о доступных мерах помощи и порядке их получения можно только по телефону или через письменное обращение в Единый контакт-центр.

Еще по теме
Продажу сим-карт с деньгами на балансе запретят
Альфа-Банк запустил карту наличия топлива на АЗС
Короткий адрес Telegram заработал после сбоя
Сайты обяжут хранить данные аккаунтов пользователей для силовиков
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как добавить опцию «Завершить задачу» в меню Windows 11
27.04.26, 01:05
6505
0
Как зарегистрировать биометрию
Регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС) проводится добровольно и только с согласия гражданина, ее можно в любой момент удалить
14.03.26, 11:49
13786
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
10383
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
12540
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
18685
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
141781
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
175727
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
159813
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
4627935
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
188238
0
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Российские войска начали заходить в Славянск
Маркетплейсы изменят правила продажи товаров
Госдума придумала доступную альтернативу ипотеке
Escape from Tarkov погрузился во тьму
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Топ комментариев

Удавиков

была страна, в которой бесплатно давали жильё, эх...

dimans1000

Такая повозка за 4 млн, безумие просто

dimans1000

Ерунда всё это, надо под землю прятать хранилища

Egorka72

Жильё недоступно, медицина недоступна, образование тоже, продукты в магазинах тоже становятся недоступными........